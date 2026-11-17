Popotovanje po metropolah republik nekdanje skupne države je vedno zanimiva izkušnja in priložnost za primerjavo z dogajanjem na domačih tleh. V nasprotju s katero drugo evropsko prestolnico v Skopju na Slovence ne gledajo zviška, ravno nasprotno. Mesto ob reki Vardar je še eno redkih, kjer za odličen večer, dobro hrano, pijačo in glasbo ne potrebujete debele denarnice, ob tem pa lahko računate tudi na gostoljubnost domačinov. Če prištejemo še ugodne letalske povezave z Brnika, je glavno mesto Makedonije zadetek v polno.

Po tekmece v Belfast Osrednji dogodek prihajajočega nogometnega leta bodo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2028, ki bodo znova potekale le jeseni. Prostora za napake bo zelo malo ali skoraj nič, že ena poškodba nosilca igre v ključnem obdobju lahko močno premeša selektorjeve načrte. To velja tudi za tekmece, Slovenija jih bo dobila v nedeljo, 6. decembra, ko bodo v Belfastu izžrebali kvalifikacijske skupine za preboj na euro 2028, ki bo na Otoku.

Ob besedi »severna« se marsikdo v Skopju zdrzne, za večino prebivalstva je Makedonija še vedno le ena, a dovolj o politiki. Ogromna kipa Aleksandra in Filipa sta najbolj prepoznaven znak mesta, a nikakor ne njegov najlepši del. Čari Skopja se skrivajo v stranskih uličicah, v gostilnah z dobro hrano in živo glasbo ter v ljudeh odprtega srca, ki imajo Slovence zares radi.

Kipi vas v Skopju spremljajo na vsakem koraku. FOTO: N. Gr.

Skopje je mesto nasprotij: nikoli niso daleč revščina, ulični (pre)prodajalci, stavbe sumljivega videza in, roko na srce, tudi kupi smeti, po drugi strani pa lahko le lučaj stran najdete najnovejše modele prestižnih nemških avtomobilov, hotele s petimi zvezdicami (ki dejansko ponujajo prestiž in zvezdic ne nosijo le v imenu), vrhunske vinarne in naselja na obrobju, ob katerih nosu ne bi vihala niti slovenska smetana. Za hišo s približno 150 kvadratnimi metri površine v eni od varovanih sosesk na obrobju mesta je treba odšteti dobrega pol milijona evrov, pri najprestižnejših se cena povzpne do okrog 800.000 evrov. A za ta denar zares dobite pravi dvorec na obrobju prestolnice. Tudi cene stanovanj z ljubljanskimi niso primerljive, v strogem središču bi za trisobno stanovanje odšteli okrog 160.000 evrov, nekoliko bolj na obrobju še kakšnih 20 do 30 tisočakov manj. Seveda niso nižje le cene, sorazmerno nižja je tudi povprečna plača, ki v celotni Severni Makedoniji znaša 790 evrov, v Skopju pa nekaj manj kot 100 evrov več. »To so uradne številke, če ne upoštevate sive ekonomije,« na to odvrne taksistin se nasmehne tudi ob uradnem številu prebivalcev glavnega mesta, ki naj bi štelo 550.000 glav. »V Skopju živi skoraj milijon ljudi, o to sem popolnoma prepričan,« doda. Z uradnim štetjem prebivalstva imajo Makedonci buren odnos, na popis prebivalstva so od leta 2002 čakali kar 19 let, oblasti so odlašale z razlogom in rezultate pričakovale s cmokom v grlu.

V nekaj manj kot dveh desetletjih je Severna Makedonija izgubila desetino prebivalstva in je na vrhu balkanskih držav po številu pobeglih duš, ki so domovino v lovu za boljšim življenjem pustile za seboj. V Skopju sicer način življenja nič kaj ne odstopa od evropskih standardov, z bančno kartico lahko plačujete na vsakem koraku, javni prevoz je vprašljiv, a zato razvejana mreža taksistov deluje brezhibno, nočnega življenja se ne bi branila niti milijonska mesta, čeprav so po usodnem požaru v Kočanih marca 2025 potegnili ročno zavoro ter ob polnoči strogo zapirajo vrata in ugašajo luči.

Tudi slovenske besede je slišati

Deset čevapčičev v lepinji vas bo stalo manj kot šest evrov, malo pivo od dva do tri evre, kosilo v restavraciji nekoliko višje ravni pa od 30 do 40 evrov. V Skopju vsekakor velja poskusiti tudi izdelke vrhunskih lokalnih vinarjev, niti navdušenci nad modo tukaj ne ostanejo praznih rok. Sem in tja se sliši tudi slovenska beseda, po uradnih podatkih v Skopju živi okrog 1500 Slovencev, veliko jih ima tukaj še vedno prijatelje iz časov služenja vojaškega roka in se redno vračajo na obisk, iz jugoslovanskih časov ostajajo tudi naklonjeni medsebojni odnosi med Makedonci in Slovenci.

1,8 milijona prebivalcev ima po uradnih podatkih iz leta 2021 Severna Makedonija.

Podobno kot doma se tudi Skopje spreminja, mesto raste, zgolj v tem desetletju naj bi pridobilo več kot 10 odstotkov prebivalcev, spreminja se tudi narodnostna podoba. Po uradnih podatkih je Albancev v državi nekaj manj kot tretjina, neuradno je številka nekoliko višja. Simpatično mesto zato ob vsakem obisku ponudi nekoliko drugačno podobo, tudi zato se velja ob reko Vardar vračati znova in znova.