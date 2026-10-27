Ugibanj je konec, znana sta letošnja dobitnika zlate žoge

Anglež Harry Kane in Španka Alexia Putellas sta letošnja dobitnika zlate žoge, priznanja za najboljšega nogometaša in nogometašico v sezoni 2024/25. Sedemdeseta podelitev prestižne nogometne nagrade je bila v gledališču London Palladium v spomin na Angleža Stanleyja Matthewsa, dobitnika prve zlate žoge iz leta 1956.

Triintridesetletni angleški napadalec nemškega Bayerna iz Münchna je v minuli sezoni na 65 tekmah na reprezentančni in klubski sceni dosegel kar 73 golov. Bil je član angleške izbrane vrste, ki se je na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi uvrstila v polfinale, kjer je klonila proti Argentini z 1:2, na tekmi za tretje mesto pa premagala Francijo s 6:4. Na klubski sceni je z Bayernom osvojil nemško državno prvenstvo in pokalno tekmovanje, v ligi prvakov pa se je bavarska ekipa prebila do četrtfinala, kjer je klonila proti madridskemu Realu.

V ženski konkurenci je zlato žogo prejela 32-letna Putellas. Dolgoletna članica Barcelone, ki od letos igra za angleški klub London City Lionesses, je že tretjič prejela prestižno nagrado po letih 2021 in 2022 ter se na vrhu razpredelnice izenačila z rojakinjo in dolgoletno klubsko soigralko Aitano Bonmati, ki je zlato žogo verižno osvojila med letoma 2023 in 2025. V minuli sezoni je na 53 tekmah dosegla 26 golov in 15 podaj.

Alexia Putellas FOTO: Franck Fife Afp

Najboljši mladi igralec Yamal

Nagrado Raymonda Kope za najboljšega mladega igralca je že tretje leto zapored prejel Španec Lamine Yamal, v ženski konkurenci pa še drugič v nizu njegova rojakinja in prav tako nogometašica Barcelone Vicky Lopez. Priznanje Leva Jašina za najboljšega vratarja sta osvojila čuvaj mreže Athletica iz Bilbaa in španski reprezentant Unai Simon in njegova rojakinja v dresu Barcelone Cata Coll. Najboljši trener leta in dobitnik nagrade Johana Cruyffa je v moški konkurenci selektor zmagovite španske reprezentance na letošnjem mundialu Luis de la Fuente, v ženski pa njegov rojak na klopi Barcelone Pere Romeu.

Lamine Yamal FOTO: Franck Fife Afp

Moški klub leta je francoski PSG, ženski pa španska Barcelona. Obe ekipi sta letos slavili v ligi prvakov oziroma prvakinj. Nagrado za najboljša strelca v koledarskem letu, ki se imenuje po legendarnem nemškem napadalcu Gerdu Müllerju, sta dobila Kane in mehiška reprezentantka v dresu Pachuce Charlyn Corral. Kane je dosegel 73 golov na klubski in reprezentančni sceni, Pajor pa na isti ravni 42 zadetkov. Nagrado Socrates za dobrodelnost je dobil angleški reprezentant in nogometaš Arsenala Bukayo Saka, ki je v sodelovanju z organizacijo BigShoe financiral 120 zahtevnih medicinskih posegov za otroke v nigerijskem mestu Kano ter na ta način počastil svoje družinske korenine.

Letošnji gala nogometni dogodek v londonskem Sohu, ki se je zaradi prometnega zamaška v okolici Oxford Circusa začel s 45-minutno zamudo, sta vodila angleška voditeljica športnih programov Kate Scott in nekdanji francoski nogometni zvezdnik Thierry Henry.

Podelitev prestižnih nagrad je na sporedu od leta 1956. Najprej jo je podeljevala francoska revija France Football, od leta 2023 pa se je v partnerstvu z Groupe Amaury, lastnikom France Footballa in časnika L'Equipe, podelitvi pridružila tudi Evropska nogometna zveza (Uefa).