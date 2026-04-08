V 68. letu starosti je v Beogradu umrl priznani košarkarski trener Duško Vujošević. Razlog za njegovo smrt so bile težave, povezane s sladkorno boleznijo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Vujošević je bil prejšnji mesec sprejet v bolnišnico zaradi težav s pljuči in srcem. Lani je sicer v Belorusiji uspešno prestal presaditev ledvic.

Srbski košarkarski strokovnjak je v svoji karieri treniral številne klube, največji pečat pa je pustil pri Partizanu, ki ga je vodil v štirih različnih obdobjih. Največji uspeh je z njim dosegel leta 2010, ko je moštvo v evroligi pripeljal vse do zaključnega turnirja najboljše četverice. Sezono pred tem je bil izbran za najboljšega trenerja evrolige. S Partizanom je prvi večji uspeh na mednarodnem prizorišču dosegel leta 1989, ko je z njim osvojil pokal Radivoja Koraća. Leta 1987 je klub popeljal tudi do naslova jugoslovanskega prvaka, skupno petkrat pa je končal na vrhu lige Aba.

Umrl nekdanji jugoslovanski reprezentant Srećko Bogdan V 70. letu življenja je umrl Srećko Bogdan, nekdanji jugoslovanski reprezentant in član šampionske generacije nogometašev zagrebškega Dinama. Ta je leta 1982 osvojila naslov državnega prvaka, leta 1980 in 1983 pa jugoslovanski pokal, so zapisali pri Dinamu. Branilec, rojen v Murskem Središču, kjer je tudi umrl, je za Dinamo odigral 304 tekme, kar ga po številu uradnih tekem uvršča na peto mesto igralcev zagrebških modrih, pri katerih je dobil status legende. Podoben status ima tudi pri nemškem Karlsruheju, v katerega je prestopil po odhodu iz Zagreba in pri katerem je bil tudi kapetan. Dres Jugoslavije je nosil na 11 tekmah, k temu dodal še dva nastopa za hrvaško reprezentanco.

Poleg Partizana je vodil še njegove mestne tekmece Crveno zvezdo, OKK Beograd in Radnički. V Srbiji je vodil še moštvo Zemuna, medtem ko se je v tujini preizkusil še na klopi Pistoie, Pesara, moskovskega CSKA, Limogesa in Cluja, kjer je nazadnje deloval leta 2021. Bil je tudi selektor reprezentanc Srbije in Črne gore, Črne gore ter Bosne in Hercegovine. Trenersko pot je začel že pri 17 letih v mladinskih selekcijah Partizana. Leta 1988 je z jugoslovansko reprezentanco do 18 let postal evropski prvak.

Od legendarnega trenerja se na družabnih omrežjih poslavljajo mnogi športniki, med njimi Peter Vilfan, nekdanji jugoslovanski košarkarski reprezentant, ki je kot član ekipe naše bivše države osvojil celo zlato odličje na svetovnem prvenstvu leta 1978 v Manili, igral pa je tudi za ljubljanski klub Olimpija. »Odšel je Dule Vujošević! Še en iz plejade vrhunskih trenerjev, s katerimi sem imel čast sodelovati v svoji karieri! Zgodilo se je v Partizanu v sezoni 1985/86! Tudi Dule je razlog, da tega obdobja ne bom nikoli pozabil,« je zapisal Vilfan in dodal: »Počivaj v miru in naj ti bo zemlja lahka, spoštovani 'General'!«