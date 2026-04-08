V 68. LETU

Umrl je Duško Vujošević, Vilfan: »Naj ti bo zemlja lahka, spoštovani 'General'«

Razlog za njegovo smrt so bile težave, povezane s sladkorno boleznijo.
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
STA, B. K. P.
 8. 4. 2026 | 15:12
3:32
A+A-

V 68. letu starosti je v Beogradu umrl priznani košarkarski trener Duško Vujošević. Razlog za njegovo smrt so bile težave, povezane s sladkorno boleznijo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Vujošević je bil prejšnji mesec sprejet v bolnišnico zaradi težav s pljuči in srcem. Lani je sicer v Belorusiji uspešno prestal presaditev ledvic.

Srbski košarkarski strokovnjak je v svoji karieri treniral številne klube, največji pečat pa je pustil pri Partizanu, ki ga je vodil v štirih različnih obdobjih. Največji uspeh je z njim dosegel leta 2010, ko je moštvo v evroligi pripeljal vse do zaključnega turnirja najboljše četverice. Sezono pred tem je bil izbran za najboljšega trenerja evrolige. S Partizanom je prvi večji uspeh na mednarodnem prizorišču dosegel leta 1989, ko je z njim osvojil pokal Radivoja Koraća. Leta 1987 je klub popeljal tudi do naslova jugoslovanskega prvaka, skupno petkrat pa je končal na vrhu lige Aba. 

Umrl nekdanji jugoslovanski reprezentant Srećko Bogdan

V 70. letu življenja je umrl Srećko Bogdan, nekdanji jugoslovanski reprezentant in član šampionske generacije nogometašev zagrebškega Dinama. Ta je leta 1982 osvojila naslov državnega prvaka, leta 1980 in 1983 pa jugoslovanski pokal, so zapisali pri Dinamu.

Branilec, rojen v Murskem Središču, kjer je tudi umrl, je za Dinamo odigral 304 tekme, kar ga po številu uradnih tekem uvršča na peto mesto igralcev zagrebških modrih, pri katerih je dobil status legende. Podoben status ima tudi pri nemškem Karlsruheju, v katerega je prestopil po odhodu iz Zagreba in pri katerem je bil tudi kapetan. Dres Jugoslavije je nosil na 11 tekmah, k temu dodal še dva nastopa za hrvaško reprezentanco.

 

Od legende se je poslovil tudi Peter Vilfan

Poleg Partizana je vodil še njegove mestne tekmece Crveno zvezdo, OKK Beograd in Radnički. V Srbiji je vodil še moštvo Zemuna, medtem ko se je v tujini preizkusil še na klopi Pistoie, Pesara, moskovskega CSKA, Limogesa in Cluja, kjer je nazadnje deloval leta 2021. Bil je tudi selektor reprezentanc Srbije in Črne gore, Črne gore ter Bosne in Hercegovine. Trenersko pot je začel že pri 17 letih v mladinskih selekcijah Partizana. Leta 1988 je z jugoslovansko reprezentanco do 18 let postal evropski prvak.

Od legendarnega trenerja se na družabnih omrežjih poslavljajo mnogi športniki, med njimi Peter Vilfan, nekdanji jugoslovanski košarkarski reprezentant, ki je kot član ekipe naše bivše države osvojil celo zlato odličje na svetovnem prvenstvu leta 1978 v Manili, igral pa je tudi za ljubljanski klub Olimpija. »Odšel je Dule Vujošević! Še en iz plejade vrhunskih trenerjev, s katerimi sem imel čast sodelovati v svoji karieri! Zgodilo se je v Partizanu v sezoni 1985/86! Tudi Dule je razlog, da tega obdobja ne bom nikoli pozabil,« je zapisal Vilfan in dodal: »Počivaj v miru in naj ti bo zemlja lahka, spoštovani 'General'!« 

Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Novice  |  Slovenija
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
