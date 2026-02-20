Umrl je legendarni slovenski športnik: »Pavli počivaj v miru«

Lokostrelski klub Maribor je z javnostjo delil žalostno novico. Po dolgi bolezni se je poslovil egendarni lokostrelec Pavel Narath. »Bil je eden od članov odbora, ki so na ustanovnem občnem zboru 6.2.1970 uradno ustanovili prvi slovenski lokostrelski klub. Pavli je ogromno pripomogel pri začetkih našega kluba, že leta 1973 je bil v ekipi, ki je v Jugoslaviji na državnem prvenstvu osvojila 3. mesto. Leto kasneje je postal državni prvak v tarčnem FITA lokostrelstvu. Kot prvi v Jugoslaviji je s 1210 krogi presegel magično mejo 1200 krogov, za kar je od japonskega proizvajalca lokov Yamaha dobil v dar takrat najsodobnejši lok. Družini izrekamo iskreno sožalje. Pavli počivaj v miru.«

V svoji mladosti je bil tabornik in atlet, suval je kroglo kot je sam povedal, celo življenje je bil gasilec. Do upokojitve je bil zaposlen v TAM, tovarni avtomobilov Maribor. Doma si je na njivi s koruzo postavil tarčo in treniral. Pri njem so se zbirali tudi drugi lokostrelci in trenirali, so navedli na archery-si.org.