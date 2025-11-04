Umrl legendarni vratar Crvene zvezde, ubranil je enajstmetrovko na tekmi lige prvakov

Nekdanji vratar nogometašev Crvene zvezde, Dragan Simeunović, je v ponedeljek umrl v starosti 72 let, je sporočil beograjski klub.

Nogometaš, rojen v Kraljevu, je za Crveno zvezdo igral v dveh mandatih, skupno je nastopil na 80 tekmah rdeče-belih, navijači Crvene zvezde se ga spominjajo tudi po ubranjeni enajstmetrovki na tekmi lige prvakov proti Interju leta 1981. Takrat je bil v medsebojnem dvoboju boljši od italijanskega reprezentanta Marca Altobellija.

Zbral je tudi en nastop za jugoslovansko reprezentanco, leta 1980 je branil na prijateljski tekmi proti Romuniji (2:0). Po odhodu iz Crvene zvezde je kariero nadaljeval v Grčiji.