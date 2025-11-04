  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVO

Umrl legendarni vratar Crvene zvezde, ubranil je enajstmetrovko na tekmi lige prvakov

Dragan Simeunović rojen v Kraljevu, je za Crveno zvezdo igral v dveh mandatih, skupno je nastopil na 80 tekmah rdeče-belih, navijači Crvene zvezde se ga spominjajo tudi po ubranjeni enajstmetrovki na tekmi lige prvakov proti Interju leta 1981.
Nekdanji vratar Crvene zvezde, Dragan Simeunović, je v ponedeljek umrl v starosti 72 let. FOTO: Getty Images
Nekdanji vratar Crvene zvezde, Dragan Simeunović, je v ponedeljek umrl v starosti 72 let. FOTO: Getty Images
STA, M. U.
 4. 11. 2025 | 17:01
 4. 11. 2025 | 17:15
1:10
A+A-

Nekdanji vratar nogometašev Crvene zvezde, Dragan Simeunović, je v ponedeljek umrl v starosti 72 let, je sporočil beograjski klub.

Nogometaš, rojen v Kraljevu, je za Crveno zvezdo igral v dveh mandatih, skupno je nastopil na 80 tekmah rdeče-belih, navijači Crvene zvezde se ga spominjajo tudi po ubranjeni enajstmetrovki na tekmi lige prvakov proti Interju leta 1981. Takrat je bil v medsebojnem dvoboju boljši od italijanskega reprezentanta Marca Altobellija.

Zbral je tudi en nastop za jugoslovansko reprezentanco, leta 1980 je branil na prijateljski tekmi proti Romuniji (2:0). Po odhodu iz Crvene zvezde je kariero nadaljeval v Grčiji.

 

Več iz teme

Crvena zvezdanogometsmrtDragan Simeunović
ZADNJE NOVICE
17:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRI ROMIH

Hišna preiskava na Dolenjskem: zasegli orožje, drogo in celo bombe?!

Na Policijsko upravo Novo mesto smo naslovili vprašanja o poteku preiskave, zaseženih predmetih in morebitnih pridržanjih.
4. 11. 2025 | 17:04
17:01
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Umrl legendarni vratar Crvene zvezde, ubranil je enajstmetrovko na tekmi lige prvakov

Dragan Simeunović rojen v Kraljevu, je za Crveno zvezdo igral v dveh mandatih, skupno je nastopil na 80 tekmah rdeče-belih, navijači Crvene zvezde se ga spominjajo tudi po ubranjeni enajstmetrovki na tekmi lige prvakov proti Interju leta 1981.
4. 11. 2025 | 17:01
17:00
Bulvar  |  Suzy
USKLAJENI

Mavrični Čuki: ne bojijo se barv (Suzy)

Tako pisane skupine pa že dolgo ne.
4. 11. 2025 | 17:00
16:52
Bulvar  |  Tuji trači
VROČICA NA SPLETU

Nova Miss Universe za Srbijo je Mongolka, internet gori, poglejte vroče fotografije (VIDEO in FOTO)

Drama v svetu lepote, Srbijo naj bi zastopala tuja manekenka.
4. 11. 2025 | 16:52
16:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
HIŠNA PREISKAVA

Na območju Kozjega močno povečana poraba elektrika, policiste skoraj kap, ko so ugotovili zakaj (FOTO)

Šmarski policisti so našli 1200 rastlin prepovedane droge konoplje.
4. 11. 2025 | 16:20
16:15
Novice  |  Slovenija
NIČ NE GRE NA BOLJE

Milijoni za Rome! Razkrivamo, kdo dobi največ denarja, življenje v naseljih pa se komaj izboljšuje

Največ denarja za reševanje romske problematike dobijo občine Novo mesto, Metlika, Črenšovci, Lendava, Rogašovci in Dobrovnik.
Pija Kapitanovič4. 11. 2025 | 16:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki