Umrl je Milan Mandarić

Po poročanju portala Sportklub je v 88. letu starosti umrl srbsko-ameriški poslovnež Milan Mandarić. Mandarića ljubitelji nogometa v Sloveniji zelo dobro poznajo, saj je bil pred časom predsednik ljubljanskega nogometnega kluba Olimpija. Po poročanju 24ur.com je umrl v Beogradu po dolgotrajni bolezni.

Milan Mandarić FOTO: Blaž Samec

Mandarić je v slovenskem klubskem nogometu pustil viden pečat. Na čelu Olimpije je bil med letoma 2015 in 2021. V tem času se je z ljubljanskim klubom dvakrat veselil naslova državnega prvaka, trikrat je Olimpija v tem času postala tudi pokalni prvak. Po njegovem odhodu je vodenje Olimpije prevzel Nemec Adam Delius.

Mandarić je deloval tudi v več drugih nogometnih klubih. Več let je bil lastnik angleškega Portsmoutha, nato pa tudi Leicester Cityja. Deloval je še v Franciji v Nici ter v Belgiji pri Charleroiju in Standard Liegeu.