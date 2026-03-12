  • Delo d.o.o.
SLOVO

Umrl je mladi nogometaš: »Zbogom, bil je več kot igralec …«

Nadarjeni napadalec Petar Vučinić je preminil v 23. letu starosti.
M. U.
 12. 3. 2026 | 06:28
1:27
A+A-

Srbski mediji poročajo o tragediji. Umrl je mladi srbski nogometaš Petar Vučinić. Nadarjeni napadalec je preminil v 23. letu starosti, žalostno novico pa je potrdil njegov klub, FK Mladost iz Omoljice z ganljivo objavo na družbenih omrežjih. Soigralci in vodstvo kluba so se od njega poslovili z ganljivim zapisom, v katerem so poudarili ne le njegove igralne, temveč tudi človeške vrline. »Zbogom … Zapomnili si ga bomo po njegovi borbenosti, nasmehu v garderobi in prijateljstvu, ki ga je delil z vsemi v klubu. Bil je več kot igralec – bil je prijatelj, soigralec in del naše Mladosti,« so zapisali v klubu.

Petar Vučinić, rojen 1. decembra 2002 v Beogradu, je svojo kariero gradil v nižjih srbskih ligah, kjer se je uveljavil kot perspektiven in borben napadalec. Nogometno pot je začel v Radničkem z Novega Beograda, še posebej pa se je odlikoval v mladinski ligi Srbije, kjer je na 25 tekmah dosegel dvanajst golov. Pozneje je igral tudi za beograjski BASK, javnost pa ga pomni po sijajnem nastopu v pokalu Srbije pred tremi leti, ko je v dresu tega kluba dosegel dva zadetka proti Loznici.

smrtnogometPetar Vučinićslovo
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Stepen grški jogurt: trik, ki navaden jogurt spremeni v kremasto sladico

Tale lahka in kremasta sladica bo zvezda prihajajočih piknikov.
Kaja Berlot12. 3. 2026 | 07:30
07:21
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Zdrave ledvice za počasnejše staranje, lahko jih poškoduje dolgotrajna uporaba nekaterih zdravil

Pri kronični ledvični bolezni se pogosteje in prej pojavijo predvsem bolezni srca in ožilja.
Ema Bubanj12. 3. 2026 | 07:21
07:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

Tragedija pri Logatcu: traktor se je prevrnil na 75-letnika, umrl je na kraju

Na moškega, ki je v gozdu opravljal delo s traktorjem, se je vozilo prevrnilo. Po navedbah policije je bil v času nesreče v gozdu sam.
12. 3. 2026 | 07:21
07:15
Šport  |  Odmevi
SKOKI

Igor Medved tudi žalosten: »Bil sem nekoliko preveč opit, nikogar nisem poškodoval in ničesar nisem razbil«

Igor Medved ne bo več vodil Fincev.
Miha Šimnovec12. 3. 2026 | 07:15
07:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEVARNA VOŽNJA

Pijan treščil v mamo z otrokom! Gre za povratnika, že v Nemčiji obsojen zaradi vožnje pod vplivom

Sunkovito je menjal levi in desni prometni pas in voznikom signaliziral, naj se umaknejo.
12. 3. 2026 | 07:03
06:41
Novice  |  Svet
POLITIČNA AFERA

Mirjano je policija zasliševala sedem ur: Je na intimnem posnetku nekdanje državne sekretarke res član kavaškega klana?

Po objavi spornih videoposnetkov so preiskovalci pregledali njeno stanovanje in avtomobil ter ji začasno zasegli mobilni telefon. Nekdanja funkcionarka zanika kakršne koli stike z Nikolom Drecunom.
Kaja Grozina12. 3. 2026 | 06:41

