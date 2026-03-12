Umrl je mladi nogometaš: »Zbogom, bil je več kot igralec …«

Srbski mediji poročajo o tragediji. Umrl je mladi srbski nogometaš Petar Vučinić. Nadarjeni napadalec je preminil v 23. letu starosti, žalostno novico pa je potrdil njegov klub, FK Mladost iz Omoljice z ganljivo objavo na družbenih omrežjih. Soigralci in vodstvo kluba so se od njega poslovili z ganljivim zapisom, v katerem so poudarili ne le njegove igralne, temveč tudi človeške vrline. »Zbogom … Zapomnili si ga bomo po njegovi borbenosti, nasmehu v garderobi in prijateljstvu, ki ga je delil z vsemi v klubu. Bil je več kot igralec – bil je prijatelj, soigralec in del naše Mladosti,« so zapisali v klubu.

Petar Vučinić, rojen 1. decembra 2002 v Beogradu, je svojo kariero gradil v nižjih srbskih ligah, kjer se je uveljavil kot perspektiven in borben napadalec. Nogometno pot je začel v Radničkem z Novega Beograda, še posebej pa se je odlikoval v mladinski ligi Srbije, kjer je na 25 tekmah dosegel dvanajst golov. Pozneje je igral tudi za beograjski BASK, javnost pa ga pomni po sijajnem nastopu v pokalu Srbije pred tremi leti, ko je v dresu tega kluba dosegel dva zadetka proti Loznici.