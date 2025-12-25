Umrl je nekdanji olimpijski prvak in svetovni rekorder v atletiki

Umrl je nekdanji olimpijski prvak v metu kladiva in trener v tej disciplini Anatolij Bondarčuk. Zlato medaljo v omenjeni disciplini je osvojil na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972. Star je bil 85 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Bondarčuk, ki je nastopal za Sovjetsko zvezo, je v svoji karieri poleg navedene zlate medalje v isti osvojil še bron na olimpijskih igrah v Montrealu, ki so potekale leta 1976. Sedem let prej se je okitil tudi z naslovom evropskega prvaka, nato pa dosegel še nov svetovni rekord, ki je tedaj znašal 75,48 metra. S tem je postal prvi človek, ki mu je kladivo uspelo zalučati čez 75 metrov.

Po končani karieri je postal trener. Njegov najslavnejši varovanec pa je bil še en nekdanji olimpijski prvak in svetovni rekorder Jurij Sedih. Slednji se je z zlato medaljo okitil na igrah v Montrealu, kjer je bil Bondarčuk tretji, in v Moskvi leta 1980. Leta 1988 je v Seulu osvojil bron, dve leti prej pa je z metom dolgim 86,74 metra postavil še vedno veljaven svetovni rekord. Sedih je umrl leta 2021.

Bondarčuk, ki je bil po rodu Ukrajinec, je v zadnjih letih živel v Kanadi, kjer je tudi umrl. Tam je treniral tudi nosilca bronaste medalje v suvanju krogle z olimpijskih iger v Pekingu leta 2008 Kanadčana Dylana Armstronga. Bil je tudi svetovalec aktualnega olimpijskega prvaka v metu diska, sicer prav tako Kanadčana Ethana Katzberga.