SLOVO

Umrl je nekdanji trener Olimpije, življenje je izgubil ravno na svoj rojstni dan

Milorad Kosanović je umrl na svoj 75. rojstni dan. Od njega so se poslovili tudi v Olimpiji.
Simbolična slika FOTO: Liudmila Chernetska Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Liudmila Chernetska Getty Images/istockphoto
STA, A. Ka.
 4. 1. 2026 | 16:48
 4. 1. 2026 | 16:54
1:56
V Novem Sadu je po kratkotrajni bolezni umrl srbski nogometni strokovnjak Milorad Kosanović, ki je v svoji trenerski karieri nekaj časa vodil tudi ljubljansko Olimpijo. Njegovo življenje se je končalo ravno na 75. rojstni dan, poroča Tanjug. Vest o njgovi smrti so sporočili tudi na Facebook strani Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana, kjer so zapisali: »Poslovil se je nekdanji trener NK Olimpija Milorad Kosanović, ki je Zmaje vodil v sezoni 2013/14. Klub izreka iskreno sožalje vsem njegovim bližnjim. Počivaj v miru, Milorad!«

V Srbiji se poslavljajo od njega. »Dober trener, deloval je tudi kot dober človek, slava mu,« je zapisal nekdo na portalu b92.net. Nekdo drug je napisal, da je imel nekaj gosposkega v sebi, tretji pa: »Slava ti Milorad. Odličen poznavalec nogometa. Eden od najbolj inteligentnih ljudi v našem nogometu.«

Bil je tudi selektor

Kot nogometaš je igral za Borovo, Proleter, Vojvodino, Kikindo in Novi Sad, v trenerski karieri pa je poleg Olimpije vodil še Vojvodino, Borac, Crveno zvezdo, Wuhan, Dalian, Novi Pazar, Radnik, Napredak, Radnički iz Niša, Mladost iz Lučana, selekcijo Malte ter mlado reprezentanco Srbije in Črne gore. Z Olimpijo v sezoni 2013/14 ni bil posebej uspešen. Na 16 tekmah je le petkrat zmagal, tako da ga je takratni predsednik kluba Izet Rastoder odpustil in ga zamenjal z Darkom Karapetrovićem.

