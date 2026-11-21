Po smrti Roya Coyla, ikone severnoirskega nogometa, ki je umrl v petek v starosti 80 let, so se zvrstili številni pokloni. V 32-letni trenerski karieri je osvojil 13 naslovov državnega prvaka, največ uspehov pa je dosegel z Linfieldom in Glentoranom. Vodil je tudi Ards, Derry City in Newry City, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot igralec je petkrat nastopil za reprezentanco Severne Irske, na klubski ravni pa je igral za Ballymeno, Glentoran, Sheffield Wednesday, Grimsby Town in Linfield.

Predsednik Irske nogometne zveze Colin McKendry je dejal, da je bil Coyle ikona severnoirskega nogometa in navdih številnim ljudem, tudi njemu. Poudaril je njegovo izjemno poznavanje nogometa in razumevanje vseh njegovih vidikov na Severnem Irskem.

Pred petkovo tekmo severnoirske prve lige med Glentoranom in Cliftonvillom so se Coylu poklonili z minuto aplavza in ne minuto molka. Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je dejal, da se bodo Coyla na Severnem Irskem, zlasti pri klubih Linfield in Glentoran, pa tudi širše, za vedno spominjali po njegovi predanosti nogometu. Njegovi družini, prijateljem in vsem, ki so imeli priložnost sodelovati z njim, je izrekel sožalje.