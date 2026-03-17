Umrl legendarni športnik Zlatko, po koncu kariere poučeval kar dva športa

Legendarni hrvaški športnik Zlatko Šimenc, ki je igral tako za vaterpolsko kot rokometno reprezentanco nekdanje Jugoslavije, je umrl v starosti 88 let, danes poročajo hrvaški mediji. Šimenc je umrl v noči s ponedeljka na torek, je za Večernji list potrdil njegov sin Dubravko, nekdanji hrvaški vaterpolski reprezentant.

Šimenc je za jugoslovansko vaterpolsko reprezentanco zbral 101 nastop, za jugoslovansko rokometno reprezentanco pa je zaigral 25-krat. To mu je lahko uspelo, ker se je takrat rokomet igral pozimi, vaterpolo pa poleti.

Bil je član vaterpolske vrste, ki je na olimpijskih igrah v Tokiu leta 1964 osvojila srebrno medaljo, osvojil pa je tudi dve srebrni medalji na svetovnih prvenstvih leta 1958 in 1962 ter bronasto leta 1966. Igral je tudi na svetovnih prvenstvih v rokometu leta 1958 in 1961.

Po koncu kariere poučeval dva športa

Kot vaterpolist Mladosti Zagreba je bil kot igralec štirikrat evropski prvak, kot trener pa je osvojil pokal pokalnih zmagovalcev in prvo izdajo superpokala. Po uspešni športni karieri se je Šimenc zaposlil na Kineziološki fakulteti v Zagrebu, kjer je bil prav tako edinstven, saj je poučeval dva športa: vaterpolo in rokomet.