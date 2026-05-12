Umrl mladi košarkar lige NBA, star je bil komaj 29 let

Krilni košarkar moštva Memphis Grizzlies Brandon Clarke je umrl v starosti 29 let, je danes sporočila ekipa iz severnoameriške lige NBA. »Pretreseni smo po tragični smrti. Brandon je bil izjemen soigralec in še boljši človek, njegov vpliv na organizacijo in širšo skupnost v Memphisu ne bo nikoli pozabljen,« je v izjavi za javnost med drugim zapisala ekipa iz ameriške zvezne države Tennessee, ki pa ni navedla vzroka smrt.

Clarke je bil 21. izbor na naboru lige NBA leta 2019, že v svoji krstni sezoni pa si je prislužil mesto v najboljši peterki novincev. Leta 2022 je z Memphisom podpisal novo štiriletno pogodbo v vrednosti 50 milijonov dolarjev oziroma 42,5 milijona evrov. V zadnjih letih je imel težave s poškodbami. V sezoni 2023/24 je odigral le šest tekem, po 64 nastopih v sezoni 2024/25 pa je v tej sezoni zavoljo težav z mečno mišico in kolenom nastopil le dvakrat. Njegova smrt prihaja šest tednov po tem, ko so ga v Arkansasu aretirali zaradi posedovanja prepovedanih substanc in prehitre vožnje.