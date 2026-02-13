  • Delo d.o.o.
SLOVO

Umrl nogometaš (28), katerega zgodba je vse globoko ganila: poročil se je 48 ur po diagnozi

Bil je oče dveh otrok.
FOTO: Andres F. Uran Unsplash
FOTO: Andres F. Uran Unsplash
M. U.
 13. 2. 2026 | 06:47
 13. 2. 2026 | 06:47
1:48
Španski nogomet je zavit v črno. Xisco Quesada, 28-letni nogometaš z Mallorce, je umrl po hudem boju z rakom trebušne slinavke.

Žalostno vest je potrdila njegova družina z objavo na njegovih družbenih omrežjih: »Z neizmerno žalostjo sporočamo, da je Xisco umrl,« piše v ganljivem zapisu, ob katerem prosijo za spoštovanje in zasebnost v težkih trenutkih.

Xisco Quesada je v zadnjih mesecih odkrito delil svojo bitko z boleznijo. Potem ko so mu junija 2025. diagnosticirali raka trebušne slinavke z zasevki na jetrih, se je odločil, da bo prek družabnega omrežja brez olepševanja prikazoval svoj boj. 

Poročil se je 48 ur po diagnozi

Bil je oče dveh otrok, le 48 ur po tem, ko je izvedel za diagnozo, pa se je poročil s svojo dolgoletno partnerico. Njegove objave so ganile tisoče ljudi po vsej Španiji, mnogi so ga spremljali in spodbujali v najtežji tekmi njegovega življenja.

V začetku je na univerzitetni kliniki v Navarri začel nov, tvegan način zdravljenja. Zavedal se je resnosti položaja in pojasnil, zakaj se je odločil za še eno priložnost:

»Vprašal sem se: zakaj zdržati nekaj dni in odnehati, ko pa lahko tvegam zdravljenje in morda svojih otrok nikoli več ne vidim, a če bo uspelo, z njimi uživam vse življenje?«

Kljub težkemu stanju in hospitalizaciji je ohranil vero, da se bo vrnil domov.

»Komaj čakam, da se vrnem k svojim malčkom. Prepričan sem, da bo zdravljenje delovalo,« je zapisal.

 

