NA OI V DVOJNI VLOGI

Upokojena šampionka Tina Maze se veseli slovenske hiše

Naša najuspešnejša smučarka Tina Maze na OI v dvojni vlogi. Verjame, da sta Ilka Štuhec in Miha Hrobat lahko zelo hitra.
Poleti je uživala v športni akademiji, zdaj bo otroke gostila v slovenski hiši. FOTO: Voranc Vogel

Poleti je uživala v športni akademiji, zdaj bo otroke gostila v slovenski hiši. FOTO: Voranc Vogel

Vrh njene športne poti so bile olimpijske igre v Sočiju 2014, kjer je osvojila dve zlati kolajni. FOTO: Matej Družnik/delo

Vrh njene športne poti so bile olimpijske igre v Sočiju 2014, kjer je osvojila dve zlati kolajni. FOTO: Matej Družnik/delo

V Cortini d'Ampezzo bo strokovna sodelavka Eurosporta. FOTO: Matej Družnik

V Cortini d'Ampezzo bo strokovna sodelavka Eurosporta. FOTO: Matej Družnik

Poleti je uživala v športni akademiji, zdaj bo otroke gostila v slovenski hiši. FOTO: Voranc Vogel
Vrh njene športne poti so bile olimpijske igre v Sočiju 2014, kjer je osvojila dve zlati kolajni. FOTO: Matej Družnik/delo
V Cortini d'Ampezzo bo strokovna sodelavka Eurosporta. FOTO: Matej Družnik
Siniša Uroševič
 28. 1. 2026 | 05:34
3:55
A+A-

Ko Tina Maze, dvakratna olimpijska in štirikratna svetovna prvakinja, govori tako o spominih na svojo veličastno kariero kot tudi pogledu na smučarske dogodke bližnjih olimpijskih iger v Cortini d'Ampezzo, to seveda v strokovnih krogih kot tudi med številnimi spremljevalci utripa na belih strminah pritegne posebno pozornost. Tako je bilo tudi ob tem pogovoru z mednarodno skupino novinarjev, med katerimi smo bili edini iz Slovenije. Srečanje je pripravil Eurosport, za katerega dela naša upokojena vrhunska športnica kot strokovna komentatorka.

Beseda z 42-letnico se je najprej sukala okrog dveh vodilnih zvezdnic te sezone v svetu alpskega smučanja. Pri obeh gre za izjemni zgodbi: Mikaela Shiffrin podira mejnike kot še nihče pred njo v tej športni panogi, Lindsey Vonn, eno leto mlajša od Tine Maze in dolgo njena največja tekmica, pa navdušuje smučarsko javnost, kako uspešno se je po daljši odsotnosti in tudi zahtevnih operativnih posegih vrnila k vrhunskemu športu.

»Olimpijske igre so vedno zelo stresne in tudi pri Michaeli se je poznalo, da je le človeško bitje, ki občuti ta pritisk. Ta spremlja vsakogar na tako velikem tekmovanju, seveda je potem različno od posameznika do posameznika, kako se kdo odzove. Ta izjemna smučarka se je naučila iz napak v preteklosti in ve, kako se spopasti z izzivi,« je poudarila Korošica z bivališčem tik ob italijansko-slovenski meji.

Vrh njene športne poti so bile olimpijske igre v Sočiju 2014, kjer je osvojila dve zlati kolajni. FOTO: Matej Družnik/delo
Vrh njene športne poti so bile olimpijske igre v Sočiju 2014, kjer je osvojila dve zlati kolajni. FOTO: Matej Družnik/delo

In Lindsey Vonn? Pred dobrim desetletjem je bila največja tekmica Tine Maze v boju za svetovni smučarski vrh, marsikomu je kar težko verjeti, kako uspešno se je vrnila, potem ko se je že povsem umaknila iz tekmovalnega športa. »Res se ti mora sestaviti veliko koščkov v mozaiku za vrhunske dosežke: od fizioterapije do opreme, ujeti ustrezno raven telesne pripravljenosti. To je res velika zgodba, da pri teh letih spet zmaguješ, Lindsey tudi odlikuje mentalna trdnost. S svojimi izkušnjami ima vse možnosti za zlato kolajno v Cortini,« je prepričana naša najuspešnejša smučarka doslej.

Na olimpijski smuk s kamero

Razveseli se slehernega podviga naslednikov in naslednic pri slovenski reprezentanci, pri kateri pa doslej v tej sezoni prav veliko veselja ni bilo. »Slovenija zdaj ni med najresnejšimi kandidati za kolajne v olimpijskem sporedu alpskega smučanja. Toda olimpijskim igram pripada pač posebna zgodba. Ilka Štuhec res dobro pozna progo v Cortini, pripravljena bo še več tvegati kot na rednih tekmah sezone, na OI se lahko zgodi marsikaj. Pri Mihi Hrobatu, denimo, pa se spet sestavljajo delčki želenega mozaika. Če si bo zaupal, bo spet konkurenčen za boj z najboljšimi,« meni upokojena vrhunska športnica.

V Cortini d'Ampezzo bo strokovna sodelavka Eurosporta. FOTO: Matej Družnik
V Cortini d'Ampezzo bo strokovna sodelavka Eurosporta. FOTO: Matej Družnik

Zdaj uživa tako v vlogi strokovne TV komentatorke, veseli pa se tudi prihajajočega prijetnega opravila ambasadorke v slovenski hiši sredi olimpijske Cortine d'Ampezzo: »Z Vicky (Viktoria Rebensburg, nekdanja nemška smučarka in tako kot Tina strokovna komentatorka za Eurosport) bova imeli od jutra veliko dela na progi, da vse preveriva, opraviva nekaj pogovorov s smučarkami. Sama se bom tudi s kamero spuščala po smukaški progi, zato se moram pripraviti po najboljših močeh, saj ne treniram več toliko kot nekoč. Popoldan bodo spodaj v vasi analize v našem studiu.«

Glede slovenske hiše pa je dodala: »Sem pa tudi ambasadorka slovenske hiše v Cortini d'Ampezzo. Ta bo res sredi kraja in verjamem, da bom vsaj nekaj večerov preživela tam ter doživljala lepe trenutke. Povabili bomo 20 ali 30 otrok, jim pokazali olimpijske igre, jih spoznavali s športom. To se mi zdi v sodelovanju z OKS zelo pomembno za prihodnost naših najmlajših. Sicer pa verjamem, da se bomo imeli z vsemi, ki bodo obiskali slovensko hišo, prav lepo.« 

