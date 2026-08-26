Uroš Zorman: Smo favoriti!

Urošu Zormanu prejšnja sezona ne bo ostala v lepem spominu. Rokometaši Slovana niso upravičili vloge favoritov in so ostali brez obeh domačih lovorik, ki so ju osvojili igralci Celja Pivovarne Laško. A Kodeljevčani niso stali križemrok, poleti so se znova okrepili, prišlo je devet igralcev, med njimi reprezentanti Klemen Ferlin, Domen Tajnik in Uroš Knavs ter črnogorski legionar Stefan Čavor. Zorman je odločen postaviti stvari na svoje mesto, še vedno pa je glavni cilj pripeljati ligo prvakov v Ljubljano.

Znova se bo Slovan boril na treh frontah, v prvenstvu in pokalu ter evropski ligi, kakšni so cilji?

»Ne skrivamo, cilj je vrnitev obeh domačih lovorik in korak naprej v Evropi, to je uvrstitev v izločilne boje. Sestavili smo še močnejšo ekipo, izbirali igralce z značajem. Seveda moramo to dokazati na igrišču 40x20, kar se nam lani ni izšlo. Vsekakor je dvojna krona naša obveza. Ne govorim o pritisku od zgoraj, ampak od znotraj. Pritisk je privilegij najboljših. S temi okrepitvami smo dali jasen signal našim navijačem in tekmecem, da mislimo resno.«

Vaš kapetan Ilija Brozović pravi, da je težje napadati kot braniti. Lani vam ni uspelo ubraniti lovorik, bo zdaj lažje, ker boste v vlogi lovca, Celje pa plena?

»Saj me poznate, vedno hočem biti najboljši. Verjamem, da bomo mi tisti, ki bodo ubranili lovorike, ko jih enkrat osvojimo. Določen pritisk bo na Celju, ampak vsi vemo, da se pri nas v Sloveniji vsi izogibajo vloge favorita, le mi jo sprejemamo. Vsi kažejo s prstom na nas. Tudi prav.«

Slovan je zamenjal opremljevalca, to je po novem Adidas, ki je predstavil nov dres.

Vsi so govorili, da je ta sistem pisan na kožo Slovanu, ker vsako sezono zamenja pol ekipe, ki potrebuje čas. A nazadnje je bilo ravno obratno. Vso sezono ste bili najboljši, na koncu pa popustili.

»Težava je predvsem v meni. Nisem tip trenerja, ki bi rekel, da se bomo najprej malo sprehajali in taktizirali, na koncu pa šli na polno. Vedno napenjam to elastiko, prvo leto nam je uspelo, lani pa je ta elastika počila, v končnico nismo prišli pravi in Celjani so to izkoristili. Tudi letos ne bo popuščanja, čeprav bomo imeli vmes evropske tekme. S polnim plinom ves čas. Upam, da bo elastika zdržala.«

Na vsakem igralnem mestu je močna konkurenca. Kako boste skrbeli, da bodo igralci zadovoljni s svojimi vlogami?

»Za trenerja je to vedno velik izziv. Prej sem bil na eni strani in nisem razumel trenerjev, zdaj sem na drugi strani in ne razumem igralcev. Vedno si v precepu. Delamo na tem, moj način je, da skozi sezono ves čas rotiram igralce. Pri nas težko kdo reče, da ni dobil priložnosti.«

Začenjate tretjo sezono na Slovanu, a mediji vas ves čas selijo na tuje. Je bilo kaj na tem?

»Rekel bom, imamo projekt, dober in zdrav projekt. Delamo na njem in upam, da bo v Ljubljani še malo bolj zaživel. Pogodbo imam še za dve sezoni in verjamem v glavni cilj, pripeljati ligo prvakov v glavno mesto. Po 15 letih tujine me še nikamor ne vleče.«

Prav vami je težka sezona, ob klubskih tudi reprezentančne obveznosti z vrhuncem na januarskem SP v Nemčiji. Ste se dovolj spočili?

»Ne bom se pritoževal, sam sem si izbral dvojno vlogo. Je zahtevno, a me tudi veseli in motivira. Sreča je, da sem še dovolj mlad (46 let, op. p.) in se baterije hitro napolnijo.«