Najlepša novica za Tadeja Pogačarja! Urška Žigart je nazaj, operacija ne bo potrebna

Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart se je postopoma vrnila na lažje treninge, je na družbenih omrežjih sporočila njena ekipa AG Insurance-Soudal. Devetindvajsetletnica je grdo padla na dirki po Švici pred nekaj tedni in si pri tem zlomila čeljust. Iz ekipe so dodali, da operacija ne bo potrebna.

»Po dodatnih zdravniških preiskavah smo veseli, saj operacija ne bo potrebna. To omogoča Urški običajnejši potek okrevanja,« so zapisali iz njene ekipe.

Počasi se je vrnila na trening

Posledično se je lahko pod budnim očesom zdravniške ekipe belgijske zasedbe počasi vrnila na treninge, so zapisali in dodali: »Previdno se bomo lotili njene vrnitve, šli bomo korak za korakom v želji, da se lahko posveti svojim ciljem v prihodnosti.«

Žigartova se je po informacijah ekipe že vrnila na kolo, to pa je pred nekaj dnevi ob začetku dirke po Franciji tujim medijem potrdil tudi njen zaročenec, Tadej Pogačar.