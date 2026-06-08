To je MMA-borec, vpleten v incident pod Šmarno goro. »Mene so si zapomnili, da sem na obračun prišel z barbikami«

Slovensko javnost je te dni pretresla novica o streljanju pod Šmarno goro, v katerem je bil po neuradnih informacijah ranjen tudi MMA-borec Aleksandr Drabinca. O nasilnem obračunu in posnetku nadzorne kamere, ki je zaokrožil po spletu, smo že poročali. Nanj naj bi planili štirje moški, eden od njih pa naj bi med obračunom izvlekel pištolo in streljal proti njemu. Drabinca naj bi bil zadet v nogo, kljub poškodbi naj bi se še naprej branil, nato pa je kar sam objavil posnetek nadzorne kamere na svojem profilu na instagramu. Toda kdo je pravzaprav 26-letni borec, ki ga ljubitelji borilnih športov poznajo pod vzdevkom Rus?

Aleksandr Drabinca FOTO: Voranc Vogel

Drabinca se je rodil v Pridnestrju, odcepljeni republiki znotraj mednarodno priznanih meja Moldavije, ki je večina držav sveta ne priznava. Njegovo otroštvo je bilo vse prej kot običajno. »Ko se rodiš tam, kjer sem se jaz, uradno nisi nič in ničesar tudi ne dobiš – niti potnega lista. Potem se moraš odločiti, ali greš po ukrajinskega ali moldavskega, jaz sem se odločil za slednjega,« je pred časom povedal v intervjuju za Delo. Pri desetih letih se je preselil v Slovenijo, najprej v Žalec, nato v Ljubljano, kjer je začel svojo športno pot. Danes je eden najbolj prepoznavnih slovenskih MMA-borcev težke kategorije. Visok je 201 centimeter, v profesionalni karieri pa ostaja neporažen. Aprila je v Stožicah dosegel še četrto zaporedno zmago in potrdil sloves enega najobetavnejših domačih težkokategornikov.

Občinstvu je delil barbike

V javnosti ni znan le po uspehih v kletki, temveč tudi po nenavadnih prihodih na borilne spektakle. Pred enim letom je, denimo, v stožiško kletko prikorakal z rožnatim klobukom in gledalcem delil barbike, v Mariboru pa je na dvoboj prišel kot Mehičan s sombrerom in kitaro.

»Večina ljudi pride na takšne prireditve gledat šov, želijo si zabave. Dobre borbe so zanje zgolj plus,« je prepričan Drabinca, ki je svojo trditev podkrepil z naslednjimi besedami: »Mene so si še najbolj zapomnili po tem, da sem na obračun prišel z barbikami.«