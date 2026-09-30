Užaljeni Ronaldo zapustil reprezentanco z zasebnim letalom (FOTO)

Portugalska nogometna reprezentanca je z dvema zmagama začela ligo narodov. Po slavju proti Walesu so Portugalci zmagali tudi pred dnevi v Oslu proti Norveški, kjer pa ni igral Cristiano Ronaldo. Ta je po poročanju španske Marce zapustil reprezentančni tabor in se s privatnim letalom vrnil v Madrid. Odhod je zatem potrdil tudi portugalski zvezdnik.

Cristiano Ronaldo FOTO: Ntb Via Reuters

Tako so za Ronaldov odhod krive besede selektorja Jorgeja Jesusa, ki je sicer dejal, da ni težav z igralcem, a je hkrati izpostavil svojo avtoriteto. Ronaldovo nezadovoljstvo se je začelo na Norveškem, kjer je zvezdnik ostal na klopi celo tekmo, prednost pred njim sta dobila Goncalo Ramos in Joao Felix. Portugalci so zmagali z 2:1, vendar se je ta saga začela po koncu tekme. Takrat je Ronaldo takoj odšel v slačilnico, ne da bi pozdravil soigralce ali tekmece, potem pa se zapletel v spor s Jesusom, svojim nekdanjim trenerjem pri Al Nasru v Savdski Arabiji.

V črnem kombiju

Ronaldo je zavrnil treninge in je ostal v hotelu nato pa danes v črnem kombiju zveze zapustil reprezentančni tabor v Koebenhavnu, kjer se Portugalska pripravlja na tekmo z Dansko. Jorge Jesus je potrdil, da se je sestal z Ronaldom v torek zvečer in dejal, da so vse rešili še pred večerjo. Toda hkrati je izpostavil, da bo on odločal, kdo bo igral.

FOTO: Liselotte Sabroe Afp

Enainštiridesetletni Ronaldo, sicer kapetan portugalske izbrane vrste, je zatem na družbenem omrežju Instagram sporočil, da je po novinarski konferenci selektorja in po pogovoru s predsednikom Portugalske nogometne zveze zapustil portugalski tabor.