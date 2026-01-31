V 59. letu starosti je umrla Nataša Bokal

Po poročanju Sportkluba je v 59. letu starosti umrla nekdanja alpska smučarka Nataša Bokal. V zadnjih letih se je borila z rakom. Kot je pred časom povedala, je prvič za rakom rodil zbolela pred sedmimi leti. Takrat je bila operirana in je prestala kemoterapijo. V začetku lanskega leta pa je sporočila, da že drugič prestaja zdravljenje te hude bolezni.

Nataša Bokal FOTO: Ruben Sprich Reuters

V boju z boleznijo je bila odločna. »Nikoli nisem imela faze obupavanja. Rekla sem si: 'Gremo naprej in gremo se borit.' Ne moreš kar obupati,« je pred časom povedala za revijo Lady. V začetku lanskega leta je o svoji bolezni spregovorila tudi za 24UR. Kot je takrat povedala, se je bolezen vrnila na različnih mestih, ampak glavni del pa na črevesju. »V športu ali pa v smučanju, ko se enkrat poškoduješ, se ti ravno tako podre svet. Seveda je zdaj diagnoza drugačna, težja, tam se samo tvoje življenje spremeni, tu pa ne veš, ali bo ali ne bo, ampak vedno sem z neko pozitivnostjo, optimizmom zrla naprej,« je še povedala v tistem intervjuju.

Druga na svetovnem prvenstvu

Njeno kariero so ob uspehih zaznamovale tudi številne poškodbe, prestala je enajst operacij kolen. Na najvišji ravni tekmovanj v svetovnem pokalu je s prekinitvami nastopala med letoma 1991 in 2003. Največji uspeh je dosegla na domači tekmi v Kranjski Gori, ko je leta 1991 zmagama v slalomu in bila druga v veleslalomu, druga je bila še na slalomu v Lienzu leta 1999. Skupno je na tekmah svetovnega pokala v prvi deseterici končala na 25 preizkušnjah. Na največjih tekmovanjih, svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah, je bil njen največji dosežek srebro s SP 1991, ko jo je premagala le slovita Švicarka Vreni Schneider. Leta 1996 je bila v slalomu deseta. Na olimpijskih igrah pa je bila leta 1992 v Albertvillu sedma v kombinaciji, leta 2002 v Salt Lake Cityju pa deveta v slalomu.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: