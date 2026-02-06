V Italiji poteka spektakularna otvoritev olimpijskih iger

Z današnjo slovesnostjo, ki se je na stadionu San Siro v Milanu začela ob 20. uri, se uradno začenjajo 25. zimske olimpijske igre. Med 90 državami udeleženkami je tradicionalno tudi Slovenija, ki jo bo tokrat zastopalo 37 športnikov. V mimohodu držav bosta slovensko zastavo nosila smučarska skakalca Nika in Domen Prevc. Organizatorji so za slovesnost, ki so jo poimenovali Harmonija, obljubljali velik spektakel. Na seznamu nastopajočih na otvoritvi najdemo petkratno prejemnico grammyja Mariah Carey, dobitnico zlatega globusa Lauro Pausini, italijanskega tenorista Andreo Bocellija in pianista Langa Langa.

Pripravili so točke, ki so prava paša za oči. FOTO: Fabrizio Bensch Reuters

Na otvoritvi sodelujejo številni nastopajoči. FOTO: Yves Herman Reuters

16 športov in 2900 športnikov

Igre gostita Milano in Cortina d'Ampezzo, v obeh krajih so že pred koncem nocojšnje slovesnosti hkrati prižgali olimpijski ogenj. Tekmovanja v 16 športih, v katerih se bo pomerilo približno 2900 športnikov, pa bodo potekala še na več drugih prizoriščih na severu Italije. Zaključna slovesnost bo 22. februarja v Veroni.

Nika Prevc je velik slovenski adut za medaljo. FOTO: Kacper Pempel Reuters

Dodatno ob milanski nocojšnji slovesnosti in mimohodih športnikov ti potekajo še na drugih olimpijskih prizoriščih - v Livignu, Cortini d'Ampezzo in Predazzu, kjer bosta tudi slovenski zastavonoši, brat in sestra Prevc. S tem po pojasnilih organizatorjev športnike približajo njihovim tekmovališčem ter zagotovijo široko udeležbo navijačev in gledalcev. Že čez dan je bilo živahno tudi na prizoriščih tekmovanj, kjer so se prva predtekmovanja začela že v sredo. Prve komplete medalj bodo podelili v soboto.