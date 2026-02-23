V Ljubljani bodo vihrale slovenske zastave: ob 18. uri sprejem naših olimpijcev

Po končanih zimskih olimpijskih igrah, ki so minula dobra dva tedna potekala v sosednji Italiji, bo nocoj ob 18. uri na Mestnem trgu v Ljubljani potekal javni sprejem slovenskih olimpijcev. Posebne pozornosti bodo deležni dobitniki medalj, ekipa smučarskih skakalcev, ki so jo sestavljali Nika in Domen Prevc, Nika Vodan ter Anže Lanišek.

Slovenski športniki so na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, ki sta jih gostili mesti Milano in Cortina d'Ampezzo, osvojili štiri medalje. Skakalna ekipa je osvojila olimpijski naslov prvakov na tekmi mešanih ekip in uspešno ubranila zmago iz prejšnjih olimpijskih iger v Pekingu leta 2022. Poleg te je slovenski skakalni as Domen Prevc osvojil naslov olimpijskega prvaka na veliki skakalnici, slovenska junakinja Nika Prevc pa je osvojila še srebrno medaljo na manjši skakalnici in bronasto medaljo na veliki skakalnici.

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc so olimpijski prvaki. Predazzo, Italija 10. februar 2026, Foto:Matej Družnik

Kot so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), bo sprejem slovenskih športnikov in športnic potekal v dveh delih. Najprej bo ob 17. uri v prostorih Pošte Slovenije potekal zaprt sprejem, na katerem bodo športnike nagovorili predsednik OKS Franjo Bobinac, evropski komisar za medgeneracijsko sodelovanje, kulturo, mlade in šport Glenn Micallef in državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan.

Uro kasneje pa bo na Mestnem trgu še javni sprejem, na katerem bosta olimpijske reprezentantke in reprezentante poleg Bobinca pozdravila še predsednica države Nataša Pirc Musar in ljubljanski župan Zoran Janković.