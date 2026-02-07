V Olimpiji žalujejo: umrl je legendarni igralec (FOTO)

Iz Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana so sporočili, da je umrl nekdanji igralec zeleno-belih Miloš Šoškić. Njegov odhod pomeni izgubo enega največjih simbolov klubske zvestobe. Za zeleno-bele barve je namreč dihal skoraj tri desetletja. Kot so zapisali na družbenem omrežju X, je za Olimpijo igral na kar 360 tekmah, v klubu pa je opravljal še nekatere druge funkcije.

»V 85. letu starosti se je poslovil legendarni Miloš Šoškić. Nekdanji Zmaj s kar 360 nastopi v zeleno-belem, trener, tehnični vodja in tudi športni direktor Olimpije, ki je bil del kluba skoraj tri desetletja. Počivaj v miru, Miloš,« so iz NK Olimpija Ljubljana zapisali na omenjenem družbenem omrežju.

Tretji po nastopih za Olimpijo

Kot razkriva zapis, ki ga je ljubljanski klub objavil na svoji spletni strani, je Šoškić v Ljubljano prišel kot 21-letni mladenič iz Srbije. Verjetno si niti sam ni mislil, da bo v prestolnici ostal skoraj tri desetletja in postal prava ikona Bežigrada. Njegova pot v zeleno-belem dresu se je začela s spektaklom – na svojem debiju proti zagrebški Lokomotivi je bil priča divjemu remiju s 4:4. Na večni lestvici Olimpije po številu nastopov je trenutno na tretjem mestu. Na igrišču ga je krasila brezkompromisnost; bil je čvrst, neustrašen branilec, ki je kot kapetan grizel za vsako žogo. V Olimpiji se je preizkusil v več vlogah, bil je sekretar, tehnični vodja, športni direktor, leta 1988 pa tudi trener.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: