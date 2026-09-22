V Slovenijo prihaja Fit Retreat: aktiven oddih v objemu narave

Konec oktobra bo pod Špikom prvič potekal Fit Retreat, štiridnevni program, ki povezuje športne aktivnosti, strokovne vsebine, regeneracijo in druženje v naravnem okolju. Namenjen je rekreativcem različnih ravni pripravljenosti, ki želijo aktiven oddih brez tekmovalnega pritiska.

Po dveh uspešnih izvedbah na Hrvaškem Fit Retreat letos prvič prihaja v Slovenijo. Med 29. oktobrom in 1. novembrom 2026 bo Špik Alpine Resort v Gozdu Martuljku gostil udeležence, ki bodo lahko štiri dni namenili gibanju, učenju in sprostitvi v objemu narave.

Program je zasnovan kot kombinacija aktivnosti, strokovnih predavanj in časa za regeneracijo. Ne gre za tekmovalni dogodek ali intenziven športni kamp, temveč za izkušnjo, kjer si vsak udeleženec tempo prilagodi svojim željam in telesni pripravljenosti. Aktivnosti niso obvezne, zato lahko vsak izbere vsebine, ki mu najbolj ustrezajo.

Peter Kauzer. FOTO: Press

V ospredju bodo vodeni tekaški treningi, pilates, funkcionalna vadba in skupinski pohod. Poleg gibanja bodo na programu tudi predavanja in delavnice o zdravju, prehrani, regeneraciji, telesni pripravi ter aktivnem življenjskem slogu. Med posameznimi dejavnostmi bo dovolj časa tudi za počitek, obisk bazena in wellnessa, večeri pa bodo namenjeni druženju.

Med sodelujočimi bodo tudi priznana imena s področja športa in zdravja. Svoje znanje bodo z udeleženci delili Peter Kauzer, večkratni svetovni prvak in olimpijski medalist v kajaku na divjih vodah, Jan Kovačič, kondicijski in fitnes trener ter ustanovitelj Reset studia, ter Maja Papež Kovačič, certificirana trenerka in pilates inštruktorica ter ustanoviteljica Pilates Oasis.

Strokovni del programa bodo dopolnili še dr. Iva Jurov, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa, dr. Nik Žlak, dr. med., specialist ortopedske kirurgije, dr. Vojko Vučković, raziskovalec in predavatelj na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani ter Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem, in Žiga Lipar, kineziolog in fizioterapevt, specializiran za regeneracijo, spanje in telesno pripravo.

FOTO: Press

Aktiven oddih v objemu narave

Lokacija v Gozdu Martuljku omogoča povezovanje aktivnosti na prostem in notranjih vsebin. Okolica ponuja številne možnosti za tek in pohodništvo, Špik Alpine Resort pa tudi športne prostore, bazenski kompleks in wellness.

Udeleženci bodo lahko izbirali med namestitvijo v hotelu s tremi ali štirimi zvezdicami, program pa bo za vse enak.

Fit Retreat je namenjen rekreativcem različnih ravni pripravljenosti, udeležijo pa se ga lahko posamezniki, pari, prijatelji ali družine. Vsak si lahko svoj oddih oblikuje po svoje: od jutranjega treninga in predavanj do sprostitve v wellnessu ali mirnega počitka v naravi.