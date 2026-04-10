V slovenskem klubu pretreseni: pri kapetanu ugotovili možgansko krvavitev

Miha Ahačič, kapetan Hokejskega kluba Triglav Kranj, je med zadnjo tekmo v Beogradu doživel pravo dramo. Tako so iz kluba sporočili, da je »tik pred koncem Miha Ahačič zapustil dvorano — ne z lovoriko v rokah, ampak na poti v bolnico. Zdravniki so pri njem ugotovili možgansko krvavitev. Operacija ni bila potrebna, a pred njim je zahtevno in dolgotrajno okrevanje.«

Miha Ahačič okreva v Ljubljani

To se je zgodilo že 28. marca, ko so Kranjčani premagali Crveno zvezdo in osvojili Mednarodno hokejsko ligo. HK Triglav Kranj je pojasnil, zakaj so se oglasili šele včeraj.

»Zakaj o tem pišemo šele zdaj? Ker smo spoštovali željo po zasebnosti v najtežjih trenutkih. Ker so bili prvi tedni namenjeni zdravnikom, počitku in najbližjim — ne javnosti. Miha trenutno okreva v Ljubljani. Korak za korakom. Celoten klub — igralci, trenerji, starši, navijači — smo ob njem. Držimo pesti in upamo, da se vrne še močnejši. Okrevaj, kapetan,« so še dodali v HK Triglav Kranj.