V Stožicah je bilo v zadnjih dneh zelo živahno, naši odbojkarji spet navdušili (FOTO)

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Ob mreži je bilo pogosto zelo napeto. FOTO: ALEŠ OBLAK

Ob mreži je bilo pogosto zelo napeto. FOTO: ALEŠ OBLAK

Jan Kozamernik se je takole lotil brazilskega bloka. FOTO: ALEŠ OBLAK

Jan Kozamernik se je takole lotil brazilskega bloka. FOTO: ALEŠ OBLAK

Spet je udaril na plan izjemen moštveni duh. FOTO: ALEŠ OBLAK

Spet je udaril na plan izjemen moštveni duh. FOTO: ALEŠ OBLAK

Slovenski aduti: Tine Urnaut, Tonček Štern in Jan Kozamernik.  FOTO: ALEŠ OBLAK

Slovenski aduti: Tine Urnaut, Tonček Štern in Jan Kozamernik.  FOTO: ALEŠ OBLAK

Ob mreži je bilo pogosto zelo napeto. FOTO: ALEŠ OBLAK
Jan Kozamernik se je takole lotil brazilskega bloka. FOTO: ALEŠ OBLAK
Spet je udaril na plan izjemen moštveni duh. FOTO: ALEŠ OBLAK
Slovenski aduti: Tine Urnaut, Tonček Štern in Jan Kozamernik.  FOTO: ALEŠ OBLAK
Siniša Uroševič
 29. 6. 2026 | 06:50
4:02
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Slovenska odbojkarska reprezentanca je v svoji izjemni knjigi uspehov zapisala že marsikatero lepo poglavje in eno takšnih je tudi to iz vročega zadnjega junijskega sobotnega večera, ko je prav gladko strla močne Brazilce – 3:0 (25, 17, 20). Stožice resda v spektakularni predstavi niso pokale po šivih, a dobrih 5000 navzočih, vnovič iz različnih regij naše dežele, je ustvarilo imenitno vzdušje kot jedro še ene lepe odbojkarske pravljice.

Jan Kozamernik se je takole lotil brazilskega bloka. FOTO: ALEŠ OBLAK
Jan Kozamernik se je takole lotil brazilskega bloka. FOTO: ALEŠ OBLAK

Pogled v prostorno garažo ob severni ljubljanski obvoznici je privabljal spomine bodisi k že velikim odbojkarskim dogodkom v preteklosti kot tudi odmevnim reprezentančnim nogometnim tekmam, saj registrske tablice avtomobilov in avtobusov razkrivajo prihod privržencev od vsepovsod, med kratkim sprehodom do dvorane je lepo slišati prekmurščino, mariborščino, koroške in goriške jezikovne značilnosti in še marsikaj iz pisane palete pogovorne slovenščine.

Zadnja doba prinaša tudi vidno napredovanje slovenske ženske odbojkarske reprezentance. Ta bo imela zdaj pomembno tekmo doma, in sicer se bo to sredo ob 20. uri v polfinalu evropske lige v dvorani Vižmarje pod Šmarno goro v Ljubljani pomerila s Slovaško.

Odbojka je glede na razširjenost zgodba cele države, ko pa so na parketu še asi takšne ravni, kot so člani slovenske reprezentance, na svetovni lestvici zdaj na 5. mestu (vodilna je Poljska, sobotni tekmec Brazilija pa je 6.), sta priljubljenost te panoge in prepoznavnost moštva med gledalci na tribunah povsem razumljivi. In četudi pri Braziliji manjka kdo od moštvenih adutov, kot je bilo to zdaj v Ljubljani, gre za velesilo odbojke z izjemno zgodovino in v tej kar tremi olimpijski naslovi.

Spet je udaril na plan izjemen moštveni duh. FOTO: ALEŠ OBLAK
Spet je udaril na plan izjemen moštveni duh. FOTO: ALEŠ OBLAK

Slovenska vrsta pa je z izkušenimi asi (Tine Urnaut, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Tonček Štern ...), Nikom Mujanovićem kot novim draguljem odbojkarske Evrope, zdaj že močno uveljavljenim Rokom Možičem ter spet prihajajočim novim valom, ki mu denimo pripadata Rok Bračko in Nejc Najdič – vsi nazadnje omenjeni trije so iz znanih štajerskih odbojkarskih družin –, zelo konkurenčna med svetovno odbojkarsko smetano. Kajpak ne gre prezreti niti deleža Fabia Solija, zdajšnjega selektorja, ki očitno nadaljuje zgodbo uspešnih predhodnikov. V tej odbojkarski vročici sobotne noči (sinoči ji je sledila še tekma slovenske izbrane vrste z Italijo) so bili med domačimi aduti najučinkovitejši Štern (19 točk), Možič (17) in Mujanović (11).

Slovenski aduti: Tine Urnaut, Tonček Štern in Jan Kozamernik.  FOTO: ALEŠ OBLAK
Slovenski aduti: Tine Urnaut, Tonček Štern in Jan Kozamernik.  FOTO: ALEŠ OBLAK

Soli: Hvala občinstvu!

Italijan na slovenski klopi je tako po zmagi, pred tem so bili njegovi izbranci uspešni tudi na tekmah s Kanado in z Bolgarijo, strnil misli: »Če sem iskren, brazilska začetna šesterica ni bila najmočnejša. A spomnil sem se lanske sezone, ko smo bili v zelo podobnem položaju. Takrat nismo zmagali, niti nismo prikazali svoje najboljše igre, izgubili smo z 1:3. Tokrat pa smo tekmo odprli z izjemnim pristopom. Odlično smo igrali v bloku in obrambi ter že od začetka izvajali pritisk na brazilski sprejem. Z blokom, obrambo in uspešnimi protinapadi smo našli ključ do zmage. Hvala tudi občinstvu za izjemno podporo.«

Septembra bo evropsko prvenstvo v Bolgariji, Romuniji, Italiji in na Finskem.

Dobra volja je, razumljivo, po gladkem skalpu uglednih tekmecev, prevladovala tudi med igralci, tako je Možič poudaril: »Občutki so zelo dobri, zelo sem vesel, da so tudi oni (Brazilci) prišli na naše igrišče, saj smo do sedaj velikokrat igrali pri njih. Sedaj so lahko tudi oni občutili kaj so Stožice in kaj lahko mi pokažemo, zato hvala vsakemu, ki je prišel danes zvečer in vabim vse tudi jutri. Slovenija je danes s 3:0 premagala svetovno velesilo in moramo biti zelo zadovoljni.«

Naša reprezentanca se je tako po tej veličastni predstavi zasidrala na visokem 2. mestu v ligi narodov. Pred njo je le vodilna Japonska, prikazane predstave v Ljubljani, navzlic tudi občasnim padcem v igri, botrujejo optimizmu v nadaljevanju poletja, ki ga bo zaokrožilo septembrsko EP v Bolgariji, Romuniji, Italiji ter na Finskem.

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