V tej državi so se legendarnemu Messiju poklonili z 21 metrov visokim kipom

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je začel tridnevno turnejo po Indiji, kjer je zavladala prava nogometna mrzlica. V sklopu obiska bo danes v Kalkuti odkril svoj kip, visok kar 21 metrov. Železna skulptura, ki prikazuje, kako Messi v zrak drži pokal svetovnega prvaka, je del tako imenovane turneje Goat (Greatest of all time ali največji vseh časov), ki bo Messija popeljala v štiri indijska mesta, po vsej verjetnosti pa tudi na srečanje s premierjem Narendro Modijem. Monti Paul, avtor skulpture, je povedal, da je delo končal v 40 dneh. »To, da gradiš Messijevo skulpturo, je stvar ponosa. Je najvišji kip, kar sem jih kdaj naredil,« je dejal.

Osemintridesetletni Argentinec, član Interja iz Miamija, bo kip zaradi varnosti odkril virtualno. V Kalkuti so že postavili navijaško cono, imenovano Hola Messi, kjer je na ogled Messijev lik v naravni velikosti na prestolu. Osemkratni dobitnik zlate žoge se bo srečal tudi z nekaterimi indijskimi estradniki in športniki. »Indija je zelo posebna država. Imam izjemno lepe spomine na obisk pred 14 leti. Navijači so bili takrat izjemni,« je dejal Messi. »Indija je strastna nogometna država in veselim se srečanja z novo generacijo navijačev, s katerimi si bomo delili ljubezen do te čudovite igre.« Po Kalkuti, kjer bo Messi, nekdaj nogometaš Barcelone in PSG, igral tudi krajšo prijateljsko tekmo, bo pot Argentinca ponesla še v Hilderabad, Bombaj in New Delhi. Veliko resnejša naloga pa ga čaka junija in julija 2026, ko bo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi z Argentino branil naslov prvaka.