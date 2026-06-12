V Torontu danes kot v Sarajevu ali Zenici: Kanadski del mundiala odpirajo gostitelji in asi iz BiH

LJUBLJANA • Med tremi državami, ki prirejajo letošnji mundial, le Kanada doslej še ni bila med prireditelji tega največjega globalnega nogometnega tekmovanja. Zato je v domovini hokeja zdaj občutiti nogometno evforijo, še posebej pa k tej prispevajo privrženci reprezentance Bosne in Hercegovine. Kajti uvodno tekmo bo kanadska izbrana vrsta igrala drevi ob 21. uri v Torontu prav proti izbrani vrsti BiH, ki se bo drugič doslej, po Braziliji 2014, predstavila na mundialu.

Resda bo ta vnovič igrala zunaj Evrope, toda tudi onstran Atlantika bo uživala v izjemni podpori svojih rojakov, ki bodo stiskali pesti za Edina Džeka in soigralce. Ti se bodo na prizorišča tekem odpravili bodisi iz domovine bodisi drugih evropskih dežel, po vsej Severni Ameriki pa so tudi številni izseljenci iz Bosne in Hercegovine, za katere prihod te reprezentance prinaša prav praznično ozračje.

Udarni zvezdnik reprezentance BiH je Edin Džeko. FOTO: Amel Emrić/Reuters

In to je bilo posebej vidno prav v zadnjih dneh v St. Louisu, kjer ima izbrana vrsta selektorja Sergeja Barbareza v teh dneh bazni tabor. Njegove lokacije pri Nogometni zvezi BiH niso izbrali naključno, saj je prav v tem mestu zbrana najbolj številčna bosansko-hercegovska diaspora v Severni Ameriki: prek 70.000 prebivalcev s koreninami iz BiH predstavlja veliko skupnost. In to je prav vidno v predelu mesta z imenom Little Bosnia (Mala Bosna) ob pogledu na številne gostilnice, pekarne, frizerske salone, trgovine s živili in spominki iz BiH, ne nazadnje je prav tu postavljena tudi replika sebilja, znamenite lesene fontane v osrčju Baščaršije v Sarajevu. In ko se bosansko-hercegovski glasbeniki in skupine odločijo za turnejo po Severni Ameriki, je prav St. Louis zagotovo na seznam koncertnih prizorišč.

Dejansko za ogrevanje nogometnega ozračja v Torontu zdaj skrbijo predvsem privrženci Bosne in Hercegovine. Danes jih v mestu pričakujejo več kot 30.000, med včerajšnjimi zabavami s petjem in vzklikanjem so jih začudeni domorodci spremljali odprtih ust. Slednji si sicer želijo njeno zmago, bo pa nastopila brez poškodovanega Alphonsa Daviesa, zvezdnika Bayerna iz Münchna.

Tako je v pričakovanju današnje premiere reprezentanca pod Barbarezovim vodstvom zadnjo preizkušnjo s Panamo (1:1; Katić 23.; Ramos 45.) opravila v St. Louisu. Na stadionu je bilo ozračje kot na pomembnih tekmah izbrane vrste v Zenici in sodeč po dneh bivanja in treninga v Torontu bodo očitno tudi danes zmaji, kot v domovini pravijo svojim nogometnim reprezentantom, uživali glasno podporo. Seveda bo to občutilo tudi domače moštvo, tako da gre na štadionu s 45.000 sedeži pričakovati živahno dogajanje.

Želijo si več kot z Argentino

Pred 12 leti so nogometaši BiH na svoji mundialski premieri v Braziliji izgubili s favorizirano Argentino (1:2; Ibišević 85.; Kolašinac 3. ag, Messi 65.), tokrat se odkrito spogledujejo z za njih lepšim razpletom uvodne tekme. »Zdaj še ne razmišljamo, kako daleč lahko pridemo na tem prvenstvu, pred zadnjim treningom so nam misli uhajale le k dnevnim obveznostim. Zaslužili smo si uvrstitev na svetovno prvenstvo in zdaj je naša obveznost kar najboljša možna pripravljenost. Na sleherni tekmi, tako tudi na tej prihajajoči prvi, moramo biti na najvišji ravni,« je v Torontu poudaril Nikola Katić, edini strelec pri svojem moštvu na omenjeni generalki s Kanado.

Vzneseni privrženci Bosne in Hercegovine neučakano odštevajo do današnje premiere. FOTO: dokumentacija Dela

Sicer pa je med navijači še vedno najbolj priljubljen kapetan Edin Džeko, seveda tudi že udeleženec mundiala 2014, k vrhu prepoznavnosti prodira najstnik Kerim Alajbegović, eden junakov kvalifikacijskih tekem z Walesom in Italijo, sicer že pri 18 letih med najvidnejšimi akterji avstrijske lige. A kot kaže, jo bo kmalu zapustil: iz Salzburga naj bi ga nogometna pot vodila v Romo. Gian Piero Gasperini, trener priljubljenega kluba iz italijanske metropole, je namreč prižgal zeleno luč za njegov prihod, za katerega bodo novi delodajalci plačali 35 milijonov evrov. Navijači, ki so pred reprezentančnim avtobusom vzneseno vzklikali ime tega novega zvezdnika bosansko-hercegovskega nogometa, mu seveda privoščijo korak navzgor na klubski sceni. Obenem pa sanjajo tudi o njegovi veliki reprezentančni zgodbi in za začetek zmagi na tekmi z gostitelji ...