Dimnik nekdanje termoelektrarne v Trbovljah že desetletja spi, vsake toliko pa se prebudi in malce pretegne svoje betonske ude. Velikan, ki je z višino 360 metrov najvišji dimnik v Evropi in sedmi na svetu, je včasih prizorišče kakšne ekstremne pustolovščine; na njem se preizkušajo najbolj drzni plezalci in plezalke z Janjo Garnbret na čelu, na vrhu so že plesali, akrobati skupine Dunking Devils so na njem izvajali vratolomne vragolije. Pred dnevi pa sta zgodovino s pomočjo dimnika spisala še Španec Dani Roman in Francoz Fred Fugen, skakalca skupine Red Bull B. A. S. E. Iz drobovja velikana sta se katapultirala in dvignila nad okoliške hribe – za nekaj trenutkov sta si ogledala Slovenijo daleč okoli Zasavja.

Akrobatsko-inženirska skupina Dunking Devils, ki je v dimniku sestavila katapult. Foto: Joerg Mitter

Projekt so razvijali tri leta in pol, postavitev katapulta za izstrelitev skakalca posamič in dveh skupaj je v dimniku trajala približno dva meseca. Kar 60-metrski katapult so posebej za ta podvig razvili slovenski kaskaderski akrobati in inženirji ekipe Dunking Devils. Opremljen je bil z dvotonskim sistemom vzmeti in izstrelitvenim mehanizmom.

Kot je povedal Gašper Novak, so tudi postavljavci spoznali adrenalinsko plat skakalnega spektakla. Med postavljanjem so celo prespali tam nad okoliškimi hribi. In občutili čarobnost noči v postelji vrh orjaka, ki ob močnih vetrovih kljub visokim protipotresnim blokadam niha levo in desno tudi po meter in pol.

Trboveljski dimnik je bil prizorišče še enega adrenalinskega spektakla. Foto: Joerg Mitter

Dva rekorda

Ko je bilo vse nared za izstrelitev, sta se skakalca prepustila mehanizmu katapulta in v 2,15 sekunde navpično v zrak dosegla hitrost od 0 do 180 kilometrov na uro. Po trenutku breztežnosti na najvišji izstrelitveni točki je pri podobni hitrosti sledil prosti pad s padalskim pristankom na tleh.

S podvigom v revirskem osrčju Slovenije sta se Dani Roman in Fred Fugen vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Roman ima za seboj že približno 10.500 skokov, a vendar je vsakič malo drugače in vedno zelo adrenalinsko. »Stojiš v kapsuli in čakaš na odštevanje. Ko je do izstrelitve še pet sekund, globoko vdihneš in napneš vse mišice. Potem pa samo –​ bam! Letiš vse višje in višje, potem pa imaš nenadoma občutek, kot da se vse okoli tebe odvija v počasnem posnetku, preden začneš znova pospeševati proti tlom. Občutek je povsem nadrealističen in neverjetno zabaven,« je povedal po pristanku.

V 2,15 sekunde sta dosegla hitrost od 0 do 180 kilometrov na uro. Foto: Joerg Mitter

Tudi Fred Fugen, ki ima za sabo 21.500 skokov, je bil nad zasavskim dogajanjem navdušen. »To, kar se je dogajalo tukaj, je res noro. Podajali smo se v popolnoma neznano in zanašati smo se morali na svoje izkušnje iz skakanja B. A. S. E. Na kaj takega se preprosto ne moreš pripraviti s treningom, vendar sva ekipi Dunking Devils Squad popolnoma zaupala. Dejstvo je, da so tudi sami športniki in akrobati ter da razumejo, kako pomembno je dati prednost varnosti in nadzoru pred doseganjem največje moči. To nama je vlilo popolno zaupanje vsakič, ko sva stopila v izstrelitveno kapsulo,« je strnil.

Dani Roman in Fred Fugen sta se vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Foto: Joerg Mitter

Svet je tako sredi Zasavja dobil dva nova Guinnessova rekorda: Roman ga je dosegel za najvišjo doseženo višino pri izstrelitvi človeka s katapultom, poletel je kar 100,36 metra višje od dimnika, s Fugenom pa sta postavila še rekord za najvišjo višino pri izstrelitvi dveh ljudi s katapultom. Njun uradni seštevek je 151,72 metra, pri čemer je Roman dosegel 75,97 metra, Fugen pa 75,75 metra nad dimnikom.