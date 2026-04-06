V slovenskem klubu razlog za nasmeh: mlad nogometaš postal oče

V garderobi NK Rudar Velenje imajo nov razlog za dobro voljo. Mladi napadalec Shakeone Sean Satchwell, ki prihaja z Jamajke in igra pod številko 10, je namreč postal oče. Klub je veselo novico sporočil na družbenih omrežjih, kjer so zapisali: »Shaki in njegovi partnerki se je pridružil novi član družine.« Ob tem so 21-letnemu nogometašu in njegovi družini čestitali ter jim zaželeli vse dobro ob pomembnem življenjskem trenutku.

Satchwell, ki igra kot napadalec, spada med mlajše nogometaše velenjskega moštva. Rodil se je junija 2004, zdaj pa se bo poleg nogometnih izzivov soočil še z novo vlogo očeta. Velenjski klub je z objavo poskrbel za nekaj topline med nogometnimi novicami, saj rojstvo otroka vedno prinese posebno veselje tudi v športno okolje. Za mladega napadalca z Jamajke pa se je tako začelo novo poglavje, ki bo nedvomno prineslo obilo izzivov tudi izven nogometnega igrišča.