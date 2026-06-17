Vasilij Žbogar napoveduje novo športno obdobje v Izoli

Legendarni slovenski jadralec Vasilij Žbogar, ki je ob številnih uspehih osvojil tri olimpijske kolajne (dve srebrni in eno bronasto v razredih finn in laser), je v lokalno politiko vstopil leta 2018. Danes deluje kot nepoklicni podžupan Izole, angažiran je na področjih športa, mladinskih vprašanj, energetike in strateških razvojnih projektih občine.

Žbogar je nedavno z zanimanjem pospremil zaključni turnir Poslovne nogometne lige na mestnem stadionu. »Veseli me, da je ta dogodek pri nas, tudi zato, ker smo letos na stadionu položili novo umetno zelenico. Všeč mi je, da objekt uporabljajo tudi rekreativci, da na njem niso zgolj nogometaši iz kluba in drugih društev. Upam, da bo tukaj še bolj živahno, ko bomo postavili razsvetljavo, ta je namreč zagotovljena v letošnjem občinskem proračunu. S sredstvi za novo zelenico in razsvetljavo so nam pomagali pristojno ministrstvo, fundacija za šport in Nogometna zveza Slovenije, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Po dolgih 36 letih bodo končno zasvetili reflektorji, ki bodo posebno prav prišli poleti, ko je zaradi vročine možno normalno trenirati in igrati zgolj v večernih urah,« je povedal prvi športnik izolske politike.

Upam, da bo prostorski načrt za športni park Malija sprejet še letos.

Žbogar skupaj z drugimi člani občinske ekipe pripravlja strategijo dolgoročnega razvoja občine, v prvi vrsti se posveča odloku o privezih, energetski sanaciji objektov in športni infrastrukturi. »Podobno kot v drugih občinah tudi pri nas primanjkuje športnih površin tako za športnike kot za rekreativce. Vlaganja na tem področju se povečujejo. Na Maliji imamo nogometni stadion, v pripravi je idejna zasnova športno-rekreacijskega parka. Dodali bi še igrišča za košarko, odbojko na mivki, tenis, padel in pomožno nogometno igrišče, poskrbeli bi tudi za atletiko. Upam, da bo prostorski načrt za športni park Malija sprejet še letos. Gre za ogromno površino, več kot 50.000 kvadratnih metrov, zato si želim, da bi tam zgradili čim več igrišč za športe na prostem,« je veliko športno pridobitev za Izolo napovedal Žbogar. Dela tudi na tem, da bi zagotovil boljše razmere za košarkarje in rokometaše, boljše prostore potrebuje tudi namizni tenis, ki domuje v dotrajani telovadnici.