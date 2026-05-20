VSE VEČJE GIBANJE

Več tisoč otrok zasedlo atletski stadion v Mariboru

V Mariboru so odprli 3. sezono Plazma Športnih iger mladih v Sloveniji, letos bo sodelovalo več kot 70.000 slovenskih otrok na 255 športnih dogodkih.
Odprtje Športnih iger mladih v Mariboru je pritegnilo na atletski štadion več tisoč navdušenih otrok. FOTO: Matej Družnik

Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Plazma Športne Igre Mladih

Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Plazma Športne Igre Mladih

Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Plazma Športne Igre Mladih

Zlatko Zahović FOTO: Plazma Športne Igre Mladih

Mima Jaušovec, Anita Horvat, Boris Mikuž in Marcos Tavares. FOTO: Matej Družnik

Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Matej Družnik

Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Matej Družnik

Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Matej Družnik

Športne igre mladih v Mariboru. FOTO: Matej Družnik

Marcos Tavares in Zlatko Zahović FOTO: Matej Družnik

Odprtje Športnih iger mladih v Mariboru je pritegnilo na atletski štadion več tisoč navdušenih otrok. FOTO: Matej Družnik
Š. R.
 20. 5. 2026 | 15:29
Več kot 2000 otrok iz Maribora in okolice je napolnilo mariborski štadion Poljane, na katerem so tudi uradno odprli 3. sezono Plazma športnih iger mladih v Sloveniji. Dogodek, prežet z navdušenjem, športnim duhom in glasnim navijanjem najmlajših, je štajersko prestolnico za en dan znova spremenil v veliko športno igrišče prijateljstva, druženja in fair playa.

Na osrednji otvoritveni slovesnosti je plamen iger simbolično prižgal gostitelj dogodka, mariborski župan Saša Arsenovič. Ob tem je poudaril pomen športnih dogodkov, ki mladim približujejo gibanje, zdrave življenjske navade in vrednote sodelovanja. Ob otrocih, učiteljih, trenerjih in starših so se na Poljanah zbrali številni predstavniki slovenskega športa, medijev in gospodarstva, dolgoletni partnerji največje športno-amaterske prireditve za otroke v regiji.

Mlade športnike so ves dan spremljala tudi znana imena slovenskega športa. Posebne pozornosti so bili deležni Zlatko Zahović, Ažbe Jug in Marcos Tavares, ikone mariborskega nogometa. Otroke so spodbujali ob športnih igriščih in se družili z najmlajšimi udeleženci. Dogodku so se pridružili tudi odbojkarice in odbojkarji mariborskega kluba I-Vent, nekdanja teniška igralka Mima Jaušovec, alpska smučarka Katja Koren, atletinja Anita Horvat, slovenska reprezentančna plavalka Katja Fain in nekdanji svetovni prvak v smučarskem krosu Filip Flisar, prišel je tudi nekdanji nogometaš Mišo Brečko.

Po vsej Sloveniji povezanih več deset tisoč otrok

Otroci so se na Poljanah pomerili v igri med dvema ognjema, atletiki, igri street racket in revijalni košarki 3 na 3 ter s tem simbolično odprli sezono, ki bo letos po vsej Sloveniji povezala več deset tisoč otrok. V sklopu iger bodo do poletja organizirali več kot 255 športnih dogodkov, turnirjev in športnih dni, pomemben del programa pa ostajajo tudi izobraževalne zero waste delavnice, namenjene ozaveščanju otrok o pomenu varovanja okolja, ponovne uporabe in odgovornega ravnanja z odpadki.

Po številnih kvalifikacijskih tekmovanjih in športnih dnevih po vsej državi bo slovenska sezona vrhunec dosegla 6. junija v Rogaška Slatina, kjer bo potekal državni finale v desetih športnih disciplinah. Najuspešnejši mladi športniki bodo Slovenijo nato zastopali na velikem mednarodnem zaključku iger v Split, ki bo med 17. in 22. avgustom združil otroke iz več držav regije.

Plazma športne igre mladih letos v regiji praznujejo že 30. sezono delovanja, slovenska zgodba pa se je začela leta 2024. Pomembno vlogo pri prihodu projekta v Slovenijo je imel Aleksander Čeferin, predsednik UEFA ter eden ključnih ambasadorjev in dolgoletnih podpornikov iger.

Ob odprtju so mlade udeležence z videosporočili nagovorili tudi ambasadorji iger. Šime Vrsaljko, Edin Džeko, Aleksandar Kolarov, Luka Modrić in evropski komisar Glenn Micallef so poudarili, da šport ni le tekmovanje, temveč prostor prijateljstva, povezovanja, spoštovanja in nepozabnih življenjskih izkušenj. Otrokom so sporočili, naj uživajo v igri, podpirajo drug drugega in ob športu gradijo samozavest, ekipnega duha in ljubezen do gibanja.

Po videopovezavi je otroke na štadionu Poljane iz Združenih držav Amerike nagovoril tudi slovenski ambasador iger, nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić. Mlade športnike je spodbudil, naj uživajo v druženju, športu in tekmovanju, hkrati pa poudaril pomen vztrajnosti, medsebojnega spoštovanja in pozitivne energije, ki jo šport prinaša v življenje mladih.

Ena poglavitnih posebnosti Plazma športnih iger mladih ostaja njihova dostopnost, saj so vsa tekmovanja in aktivnosti za otroke popolnoma brezplačni. Projekt podpirajo številni partnerji in sponzorji, med njimi Coca-Cola in Plazma, v Sloveniji pa tudi Telemach Slovenija, ki podpira dneve športa in tekmovanja v igri med dvema ognjema ter atletiki, NLB z rokometnim pokalom, Zavarovalnica Triglav z nogometnimi turnirji, skupina GEN, ki podpira tekmovanja v odbojki, in Slovenske železnice, ki podpirajo turnirje v odbojki na mivki. Med medijskimi pokrovitelji gibanja je medijska hiša Delo.

Za sklepno športno-zabavno vzdušje na stadionu Poljane je poskrbel tudi Trkaj, eden najbolj prepoznavnih slovenskih raperjev in glasbenikov. S svojim nastopom je navdušil zbrane otroke. Mladi udeleženci so skupaj z njim prepevali, navijali in ustvarili pravo festivalsko ozračje, s čimer se je sklenilo veliko odprtje letošnje sezone Plazma športnih iger mladih.

»Mladi se lahko brezplačno preizkusijo v desetih različnih športnih disciplinah,« je poudaril Tevž Korent, predsednik Plazma Športnih igre mladih Slovenije, in dodal da si organizatorji želijo s športom, igro, druženjem in glasbo otrokom približati vrednote sodelovanja, prijateljstva in aktivnega življenjskega sloga.

