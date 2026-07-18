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PADLA FRANCIJA

Mladi košarkarji so v finalu evropskega prvenstva! Radosavljević: »Kakšna zmaga, kakšno vzdušje v dvorani ...«

Pred 4000 gledalci v Stožicah je kljub poškodbi kapetana Urbana Krofliča premagala Francijo z 91:89.
Mark Padjen je dosegel 25 točk. OTO: Blaž Samec
Mark Padjen je dosegel 25 točk. OTO: Blaž Samec
STA, M. J.
 18. 7. 2026 | 20:55
 18. 7. 2026 | 22:02
2:23
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Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov se je uvrstila v finale evropskega prvenstva do 20 let v Ljubljani. Pred 4000 gledalci v Stožicah je kljub poškodbi kapetana Urbana Krofliča premagala Francijo z 91:89 (27:27, 52:46, 70:70), v finalu pa se bo pomerila z zmagovalcem dvoboja med Srbijo in Španijo. Junak zmage je bil Filip Petkovski, ki je sekundo pred iztekom časa pri neodločenem izidu zadel dva prosta meta. Ob njem je Mark Padjen zbral 25 točk.

Generacija slovenskih igralcev letnik 2006 in mlajši bo skušala v nedeljo ob 19. uri na sanjski način skleniti nastope v mladinski konkurenci. Varovanci selektorja Danijela Radosavljevića, ki vodi slovenske fante od 2024, so v zadnjih dveh letih osvojili bronasti medalji na evropskem prvenstvu 2024 v Tampereju in svetovnem prvenstvu 2025 v Lozani. Z uvrstitvijo v finale je Slovenija osvojila 17. medaljo na velikih tekmovanjih v mlajših moških in ženskih kategorijah ter sedmo med mlajšimi člani oziroma košarkarji do 20 let. Trikrat v tej kategoriji je bila zlata na evropskih prvenstvih 2000, 2004 in 2021.

Dramatičen zaključek tekme

Slovenija je danes prikazala novo borbeno in nepopustljivo predstavo ter s pomočjo glasne podpore publike v Stožicah premostila odsotnost najboljšega posameznika in kapetana Urbana Krofliča, ki si je že v prvi četrtini poškodoval stegensko mišico, tako da je pod vprašajem tudi njegov nastop v finalu. Zaključek tekme je bil nadvse dramatičen. Slovenija je imela minuto in pol pred koncem šest točk prednosti (88:82), Francija pa izenačila 10 sekund pred koncem in imela zadnji napad za zmago. Zgrešila je met, žogo je ujel Filip Petkovski in izsilil osebno napako, ki jo je na drugi strani igrišča točno sekundo pred koncem unovčil z dvema prostima metoma. Petkovski je tekmo končal s 14 točkami, Samed Grošić jih je dodal 11, Vit Hrabar pa 10. Drugi polfinale med Srbijo in Španijo bo danes ob 21. uri.

Odziva Padjena in Radosavljevića

Mark Padjen je po tekmi povedal: »To je bila velika ekipna zmaga. Čeprav smo ostali brez svojega najboljšega igralca, smo verjeli vase in tudi, ko smo bili v izgubljenem položaju, smo se z ekipno igro vrnili med žive. Vsaka čast Petkovskemu, da je zadel zadnja dva prosta meta, predvsem pa zahvala publiki za neverjetno vzdušje, ki nam je brez dvoma pomagalo, da smo prebrodili vse ovire.«

Selektor Danijel Radosavljević pa je dodal: »Kakšna zmaga, kakšno vzdušje v dvorani, neverjetno, kaj nam je uspelo. Čestitke fantom, strokovnemu štabu in Košarkarski zvezi Slovenije za odlične delovne pogoje. Po vseh težavah, poškodbi Krofliča, osebnih napakah Padjena, zvinu gležnja Grošića in udarcu Hrabarja v brado, so fantje pokazali ogromno srce in pravi karakter. Kemija v ekipi je res vrhunska in v finale gremo po zmago.«

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