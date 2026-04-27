ANŽE KOPITAR

Velika slovenska legenda končala športno pot, ob njem hčerka Neža in sin Jakob: »Hvala za vse, AK11!« (FOTO in VIDEO)

Ob koncu kariere Anžeta Kopitarja so na Hokejski zvezi Slovenije objavili ganljiv zapis.
M. U.
Slovenski hokejski as Anže Kopitar je po porazu svojih Los Angeles Kings v prvem krogu končnice severnoameriške lige NHL proti Colorado Avalanche z 1:5 končal bogato športno pot. Serija se je končala s 4:0 v zmagah za favorizirano moštvo iz Denverja.

Ampak tu sta tudi dva razloga, zakaj bom tudi v prihodnjih sezonah užival ... Zanju sem bil zaradi svoje kariere doslej le občasni oče. Zdaj bosta imela očeta na voljo ves čas.

Kopitar, dvakratni zmagovalec Stanleyjevega pokala, je že pred sezono najavil upokojitev, ta pa je uradna postala po še četrtem porazu v nizu v seriji proti prvim favoritom za naslov prvaka v NHL.

Kopitar je na zadnji tekmi, odigral jo je pred polnim domačim avditorijem v Crypto.com areni, igral 17:52 minute in v tem času v statistiko vpisal en strel na gol, en uspešen nalet ter 67 odstotkov dobljenih sodniških metov. V tej seriji se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Po koncu dvoboja so se gostujoči igralci po klasičnem stisku rok obeh ekip na sredini ledu še malce dlje pomudili pri 38-letnem Hrušičanu, ki je v NHL pustil izjemen pečat ter postal eden najboljših hokejistov kraljev v zgodovini, zagotovo pa ga v prihodnosti čaka tudi mesto v hramu slavnih.

»Hvala za vse, AK11!«

Ob tem so na Hokejski zvezi Slovenije objavili ganljiv zapis. Zapis HZS objavljamo v celoti: 

»Anže, s svojim talentom, predanostjo, delovno etiko in športnim duhom si dolga leta navduševal hokejski svet ter ponosno predstavljal Slovenijo na največjem odru svetovnega hokeja.

Tvoja kariera ni le niz vrhunskih športnih dosežkov, temveč navdih generacijam mladih hokejistov v Sloveniji in po svetu, ki v tebi vidijo vzor, vodjo in dokaz, da lahko tudi iz majhne hokejske države pride eden največjih.

Kot kapetan, borec in ambasador slovenskega hokeja puščaš trajen pečat tako v ligi NHL kot v slovenski reprezentanci. S svojo srčnostjo, iskrenostjo in predanostjo si neizbrisno prispeval k prepoznavnosti slovenskega hokeja v svetu ter odprl vrata prihodnjim generacijam.

Anže, hvala ti za vsako neprespano noč, vsak gol, vsako podajo, vsako zmago in vsak trenutek ponosa, ki si ga prinesel Sloveniji. Tvoje ime bo za vedno zapisano med največjimi slovenskimi športniki, tvoj športni duh pa bo živel naprej v vseh, ki bodo sledili tvoji poti. Hvala za vse, AK11!«.

Kopitar po zadnji tekmi: Poslavljam se z mešani občutki

Slovenski hokejist je na novinarski konferenci, na kateri sta ga spremljala tudi hčerka in sin, dejal, da ga ob tem obdajajo mešani občutki.

»Vsekakor je to sladko-grenak trenutek. Potočil bom še kakšno solzo, ampak to je življenje ... Zadnjih 20 let je zame bila izjemna izkušnja. Doživel sem vse, lepe trenutke, tudi slabe in kakšno grdo stvar. Tudi poraz na koncu ni način, kako bi se želel posloviti, ampak tako je in s tem je treba živeti,« je po zadnji tekmi dejal 38-letni Hrušičan.

Stoječe ovacije za »dečka iz Slovenije«

Z ledene ploskve dvorane Crypto.com Arena v Los Angelesu se je »deček iz Slovenije«, kot so ga pri 18 letih imenovali ob prihodu v ligo NHL, poslovil ob stoječih ovacijah domače publike. Poklonili so se mu tudi soigralci, ki so ga po tekmi obkrožili in ga pospremili s ploskve. Kopitar je vseh 20 sezon v najmočnejši hokejski ligi na svetu igral za kralje.

image_alt
Presenečeni Anže Kopitar: obiskala ga je zvezdnica (Suzy)

»Začel sem se zavedati, da je to zadnja tekma tam nekje pet, šest minut pred koncem. V zadnjih 20 letih nisem nikoli imel tega občutka. Prej sem vedno po končani sezoni razmišljal o naslednji. Zdaj tega ne bo več. Zaenkrat je to še težko dojeti,« je pojasnil občutke novinarjem.

Ozirajoč se na svoja otroka, 11-letno Nežo in 9-letnega Jakoba, je dodal: »Ampak tu sta tudi dva razloga, zakaj bom tudi v prihodnjih sezonah užival ... Zanju sem bil zaradi svoje kariere doslej le občasni oče. Zdaj bosta imela očeta na voljo ves čas.«

