Veliko Planino bodo zasedli tekači

Slovenija bo ta konec tedna znova postala evropska prestolnica gorskih in trail tekov, od petka do nedelje bo v Kamniku in na Veliki Planini evropsko prvenstvo, ki se po letu 2017 vrača na domača tla. Tokrat v veliko večjem obsegu, z višjim številom nastopajočih in večjimi organizacijskimi izzivi. »Prvenstvo bo po obsegu in zahtevnosti primerljivo lanskemu ekipnemu prvenstvu v Mariboru,« pravi predsednik atletske zveze Primož Feguš, ki upa tudi na sončen konec tedna. Evropsko prvenstvo se po skoraj 10 letih vrača v Slovenijo, gledalce in tekmovalce čaka razširjen spored. Petek bo v znamenju gorskega teka na Veliko Planino, sobota bo namenjena trail tekačem na zahtevni progi, dolgi 52 kilometrov, nedeljski zaključek pa prinaša tekmo gor-dol, kjer tehniko pokažejo tudi najboljši gorski tekači na spustih. Petkov tek za člane in članice bo dolg 8,9 km in s 1280 metri vzpona zahteven izziv, na sobotnih trailih bo na 52 km kar 2500 metrov vzpona, v nedeljo na 13 km dolgi progi s startom in ciljem v Kamniku pa tekmovalce čaka 825 metrov vzpona in spusta.

»Med elitnimi tekmovalci bo 600 startov in približno toliko tudi nastopajočih, kakšen start se lahko tudi ponovi. Letos prvič tudi rekreativni tekači lahko tečejo na isti progi, pričakovali smo kakšno prijavo več, imamo jih okrog 300. Proračun tega tekmovanja znaša okrog 500.000 evrov, a v to niso vštete številne ure prostovoljnega dela, materialnih donacij in drugih oblik pomoči. Če bi vse to izrazili v denarju, bi bil proračun okrog 1,5 milijona evrov, kolikor pričakuje tudi Mednarodna atletska zveza,« je organizacijske okvire pojasnil Feguš.

10 tisoč kalorij pokuri Klara Velepec na ultratekih, danes jih bo okrog 1000.

Domače prvenstvo je priložnost za domačo reprezentanco, da se v večjem številu pomeri z evropsko konkurenco in potrdi svojo pripravljenost. Prvenstvo bo zaradi poškodbe morala izpustiti Lucija Krkoč, prva dama slovenskega gorskega teka, ki bi bila v igri za odličja, kljub temu pa vodstvo atletske zveze verjame, da je kolajna na domačih tleh možna.

20 ur treninga na teden

Na visoka mesta meri tudi Klara Velepec, mladinska evropska podprvakinja v turnem smučanju, ki bo letos prvič v članski konkurenci del reprezentance v gorskih tekih. Na EP se je dva tedna pripravljala na višinskih pripravah in verjame, da je v dobri tekmovalni formi: »Dvakrat tedensko delam bolj intenzivne treninge, sicer pa več časa preživim pri srčnem utripu do 160 udarcev na minuto. Malo treninge seveda prilagajam tudi terenu, ki me čaka, ključni so ogljikovi hidrati, pa seveda hidracija v teh vročih dneh in tudi psihološka pripravljenost. Na pripravah sem trenirala približno 20 ur na teden.«

Na domačem EP bo nastopila v vertikalu, torej v tekmi navkreber, kjer pričakuje, da bo porabila okrog 1000 kalorij, kar pa ni nič v primerjavi z ultrateki, kjer pogosto porabijo tudi 10.000 kalorij in več. Trenutno ji gre najbolje v hitrih tekih navzgor, v prihodnje pa želi »v trail teke, ker je malo gor in navzdol, je tudi nekaj uživanja, ni samo trpljenje od štarta do cilja«.