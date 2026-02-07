  • Delo d.o.o.
PROMETNI KOLAPS

Veselje v Cortini: šolarji dobili izredne olimpijske počitnice

Od 10. do 12. februarja bodo zaradi napovedanih prometnih konic zaprli šole, tako osnovne kot srednje.
Mestece je dostopno le po regionalni cesti, pa še to s številnimi omejitvami. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters
Mestece je dostopno le po regionalni cesti, pa še to s številnimi omejitvami. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters
STA, B. K. P.
 7. 2. 2026 | 12:33
2:42
A+A-

Predstavniki lokalne skupnosti na območju olimpijske prestolnice Dolomitov Cortine d'Ampezzo so popustili in bodo zaradi napovedane prometne konice in zastojev, povezanih z ogromnim številom obiskovalcev olimpijskih tekmovanj, od 10. do 12. februarja zaprli šole, tako osnovne kot srednje. Na prefekturi so najprej prošnjo organizacijskega odbora iger Milano-Cortina za prekinitev pouka za učence osnovnih šol in dijake v času OI zavrnili, nato pa so se odločili, da bodo prošnji ugodili. Upoštevali so namreč pričakovane nevšečnosti, povezane z izrednim pretokom vozil v mestu, zaradi česar bi bil moten prihod učencev in dijakov ter zelo otežena izvedba pouka.

Svarijo pred prometnim kolapsom

Nedeljski smuk, na katerem se bodo pod ikonično Tofano merile alpske smučarke, bo prvi večji preizkus za prireditelje olimpijskih tekmovanj v Cortini. Nekateri zunanji opazovalci in domačini svarijo pred prometnim kolapsom. Mestece je namreč dostopno le po regionalni cesti, pa še to s številnimi omejitvami. Promet z osebnimi avtomobili bo zelo omejen, za obiskovalce bo na voljo uradni prevoz. Rešitev za prometne in logistične zagate prebivalcev Ampezza in številne obiskovalce, ki jih pričakujejo med olimpijskimi igrami, naj bi predstavljala tudi nova gondola. A del na kabinski žičnici zaradi nepričakovanih zapletov niso dokončali pravočasno.

Predstavniki državne agencije, ki je v Italiji odgovorna za infrastrukturo zimskih olimpijskih iger 2026 Milano-Cortina, znana z imenom Simico, so priznali, da se soočajo s težavami pri dokončanju 34,9 milijona evrov vrednega projekta. Zamude pri delih so povzročili tudi zemeljski plazovi, zaradi česar so protestirali prebivalci območij, kjer poteka žičnica. Po uradnih informacijah so šele ta teden zaradi snežnega meteža dostavili prvo od 50 kabin. Ko bodo kabine namestili, pa mora neodvisni inšpektor pred zagonom izdati obratovalno dovoljenje, torej opraviti vse teste in varnostne preglede. Nov možen datum začetka delovanja gondole je 12. februar, ko je načrtovan ženski superveleslalom. Pričakuje se, da si bo takrat tekmovanje ogledal tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella, ki mu bo pripadla čast slovesno zagnati obratovanje nove kabinske žičnice. Načrt je, da bo nova gondola v prvi preizkusni fazi obratovala s polovično zmogljivostjo, do največ 1200 ljudi na uro.

olimpijske igreMilano Cortina 2026Italijapromet
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
