ZAKULISJE

Veste, kaj ob skakalnici počnejo možje s puhalniki listja? Imamo odgovor (VIDEO)

Delujejo popolnoma usklajeno, da bi športnikom zagotovili varne pogoje.
FOTO: Kacper Pempel/Reuters
FOTO: Kacper Pempel/Reuters
B. K. P.
 7. 2. 2026 | 14:18
1:23
A+A-

Ko smo med nastopi naših športnikov prikovani pred televizijske ekrane, nas običajno ne zanima kaj drugega, kot končni rezultat, kako se bo naš favorit odrezal. A medtem, ko je naš pogled osredotočen na tisto eno osebo, na obrobju in v zakulisju potekajo neverjetne stvari, s katerih se nam niti sanja ne. Po družabnih omrežjih je tako denimo zaokrožil posnetek, ki je mnoge pustil odprtih ust, prikazuje pa celo vojsko ljudi, ki so ob zaletišču smučarske skakalnice samo zato, da ga sušijo.

Da, prav ste prebrali. Ko se skakalec požene proti doskočni ravnini, je naloga teh sušilcev, da zaletišče pripravijo za naslednjega, pri čemer je njihova glavna skrb varnost športnikov. »Ko se razmere med tekmovanji v smučarskih skokih spremenijo, začnejo varnostne ekipe s puhalniki listja pihati po zaletišču, da ga posušijo. Zakaj? Pri 90km/h in vlagi vse skupaj hitro postane nevarno. Ekipe, ki skrbijo za varnost, so popolnoma usklajene, da ustvarijo idealne pogoje za športnike,« so ob posnetku pojasnili organizatorji zimskih olimpijskih iger v Italiji.

