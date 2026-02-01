Veste, zakaj so imeli norveški skakalci danes drugačne čelade? Razlog za to je žalosten

Če se je kdo danes spraševal, zakaj so norveški smučarski skakalci na svetovnem pokalu v Willingenu nosili drugačne čelade kot običajno, odgovor ni načrtovano testiranje novih modelov zaščite za glavo pred olimpijskimi igrami. Resnica je bolj žalostna; Norvežane so okradli, nemška policija pa preiskuje zadevo.

»Bil sem na policiji. Preiskava še poteka,« je v nedeljo za domači dnevnik Dagbladet povedal Jan-Erik Aalbu, direktor smučarskih skokov pri norveški zvezi. Ko je skakalna ekipa danes zjutraj prispela na skakalnico, je našla znake vloma. Neznani storilci so brskali po norveški garderobi. »Bil sem pri policiji. Pokazali so mi videoposnetek. Tam lahko vidimo ljudi, ki vstopajo v garderobo. Nato pridejo iz garderobe s čeladami Johanna Forfanga in Halvorja Graneruda na glavah,« je pojasnil direktor. Kot je dejal, so tatovi odnesli veliko opreme. »Manjka veliko opreme. Vendar nam smuči in skakalnih čevljev niso odnesli. Manjkale pa so čelade, jakne, kape, rokavice in zaščitna očala.«

Nekaj opreme so si tudi izposodili

V norveškem vodstvu so zadevo rešili tako, da so uporabili olimpijske čelade, nekateri pa so jih uporabili kot rezervne. Nekaj opreme pa so si na prizorišču izposodili, je za dagbladet.no še dejal Aalbu, ki pravi, da česa podobnega še ni doživel. Medtem pa je nekdanji dobitnik velikega kristalnega globusa Granerud na Instagramu objavil poziv, da si res želi nazaj ukradeno čelado. »Ta stil mi enostavno ni všeč,« je cinično zapisal norveški zvezdnik.