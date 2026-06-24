Vse najboljše, kralj Messi!

Če ne bi bil Lionel Messi tako čudovito poseben na igrišču, bi bil precej dolgočasen za novodobne medije, ki hrepenijo po »klikabilnih« zgodbah. Z Antonelo Roccuzzo sta se spoznala v otroških letih v domačem Rosariu. Par sta postala leta 2009, poročila sta se leta 2017 in imata tri sinove: Thiaga, Matea in Cira. Messi je družinski človek. Nič škandalov, ljubezenskih afer, obtožb o nadlegovanju, nič razbijanja lokalov; še pri prehitri vožnji ga niso zasačili. Edini madež je bilo izogibanje davkom v Španiji med letoma 2007 in 2009, vendar jo je odnesel s plačilom globe in pogojno kaznijo.

No, ta »nezanimivi« Messi danes praznuje 39. rojstni dan. V ponedeljek je dosegel nov mejnik v svoji neverjetni karieri. Proti Avstriji je v Dallasu dosegel 17. in 18. gol na svetovnih prvenstvih in tako na večni lestvici prehitel Miroslava Kloseja, ki jih je zbral 16. »Lionel Messi je zame najboljši nogometaš vseh časov. Čestitke, šampion,« se je na izgubo rekorda odzval Nemec.

Pri 13 letih 148 cm

Kdo ve, ali bi kdo od nas poznal Messija, če ta ne bi šel pri 13 letih z očetom Jorgejem živet v Barcelono, ker mu je bil tamkajšnji klub pripravljen plačevati drago zdravljenje s terapijo rastnega hormona. Leta 2000 je bil namreč Messi visok le 148 cm in težak 39 kg. V znameniti akademiji La Masia je razvil svoj talent in zrasel do zdajšnjih 170 cm. »FC Barcelona je bil edini klub na svetu, ki je ponudil plačilo zdravljenja,« se je Messi pozneje zahvalil Kataloncem, s katerimi je osvojil vse.

509 milijonov sledilcev ima Lionel Messi na Instagramu.

Na začetku tekme z Avstrijo je zapravil 11-metrovko, potem pa dvakrat zadel v polno. »Občutek je poseben, uživam v igranju, v tem, da se na igrišču dobro počutim. Pri enajstmetrovki se sicer nisem, a smo imeli srečo, da smo se rešili iz situacije in zmagali,« se ni želel širokoustiti Messi, ki je Argentini pred štirimi leti prinesel lovoriko v Katarju, zdaj pa jo je po dveh tekmah (na prvi je dosegel vse tri gole za zmago proti Alžiriji) popeljal v izločilne boje. Na vprašanje, kateri od 18 zadetkov mu je bil najljubši, ni znal odgovoriti: »Trenutno se ne morem spomniti, sem utrujen, brez energije in težko razmišljam,« je bil izčrpan Messi, ki bo morda izpustil sobotno tekmo z Jordanijo.

Gigantski kip

Navijači ga obožujejo. Na dan tekme z Avstrijo so v Patagoniji odkrili gigantski kip, visok kar 26 metrov in težak 70 ton. Selektor Lionel Scaloni je priznal, da mu je zaradi Messijevih nenehnih presežkov že nerodno odgovarjati novinarjem. »Nimam besed za Lea, vse nas to že malce utruja.« Tudi soigralci ga obožujejo. »Kljub letom še naprej kaže svoj talent in vso svojo magijo. Ni veliko za povedati. Vsi vidimo, da je najboljši na svetu,« pravi Julian Alvarez iz Atletica.

To je že njegov šesti nastop na svetovnih prvenstvih. Na vsakem je dosegel gol. Torej je prvi strelec v treh različnih desetletjih. Letošnji mundial je odprl s petimi goli na dveh tekmah, to je uspelo le še Sandorju Kocsisu (1954), Justu Fontainu (1958) in Harryju Kanu (2018). A tekmeci ne počivajo, Kylian Mbappé in Erling Haaland sta na dveh tekmah zadela po štirikrat. Francoski zvezdnik je že pri 16 golih na SP. Ker je Mbappé star šele 27 let, se kaj lahko zgodi, da bo Messiju vzel krono. Pred njim sta realno vsaj še dve prvenstvi, medtem ko je za Messija to bržčas zadnje.