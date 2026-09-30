  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MOŽJANCA

Vzpon do vasice v zavetju Storžiča zelo ljub tudi Tadeju Pogačarju (FOTO)

Trasa evropskega prvenstva v kolesarstvu ni bila izbrana naključno.
Traso so pred začetkom preizkusili številni kolesarji, tako rekreativni kot profesionalni. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva

Traso so pred začetkom preizkusili številni kolesarji, tako rekreativni kot profesionalni. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva

Pravega predaha ni, seveda pa cesta, kot na kolesu doživimo vedno znova, najhujše prihrani za konec. Foto: Miroslav Cvjetičanin

Pravega predaha ni, seveda pa cesta, kot na kolesu doživimo vedno znova, najhujše prihrani za konec. Foto: Miroslav Cvjetičanin

V petek se začne zares. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva

V petek se začne zares. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva

Vasica s približno 70 prebivalci je od naznanitve trase postala priljubljen cilj ljubiteljev kolesarjenja. Foto: Wikimedia Commons

Vasica s približno 70 prebivalci je od naznanitve trase postala priljubljen cilj ljubiteljev kolesarjenja. Foto: Wikimedia Commons

Razgled na Ljubljansko kotlino se kolesarju razkrije šele tik pod vrhom. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva

Razgled na Ljubljansko kotlino se kolesarju razkrije šele tik pod vrhom. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva

Spomladi so asfaltirali gozdno cesto med Možjanco in Štefanjo goro in omogočili povezavo, ki je kot nalašč za krožno dirko. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva

Spomladi so asfaltirali gozdno cesto med Možjanco in Štefanjo goro in omogočili povezavo, ki je kot nalašč za krožno dirko. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva

Možjanca

Možjanca

Traso so pred začetkom preizkusili številni kolesarji, tako rekreativni kot profesionalni. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva
Pravega predaha ni, seveda pa cesta, kot na kolesu doživimo vedno znova, najhujše prihrani za konec. Foto: Miroslav Cvjetičanin
V petek se začne zares. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva
Vasica s približno 70 prebivalci je od naznanitve trase postala priljubljen cilj ljubiteljev kolesarjenja. Foto: Wikimedia Commons
Razgled na Ljubljansko kotlino se kolesarju razkrije šele tik pod vrhom. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva
Spomladi so asfaltirali gozdno cesto med Možjanco in Štefanjo goro in omogočili povezavo, ki je kot nalašč za krožno dirko. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva
Možjanca
Nejc Grilc
 30. 9. 2026 | 14:14
8:03
A+A-

Z mešanimi občutki smo vsi, posebno tisti bolj zagrizeni kolesarski navdušenci na Gorenjskem, pospremili novico, da bo vzpon na Možjanco v okolici Preddvora osrednje prizorišče boja za kolajne na evropskem prvenstvu. Malo znani vzpon do majhne vasi v zavetju Storžiča je dobil širši pomen in postal privlačen, ko so spomladi asfaltirali makadamsko gozdno cesto med Možjanco in Štefanjo goro in omogočili kolesarsko povezavo, ki je kot nalašč za krožno dirko. Vzpon je zelo ljub tudi Tadeju Pogačarju, in čeprav ga na startu zaradi poškodbe ne bo, se na dveh kilometrih strmega vzpona obeta prava navijaška kulisa, kot jo poznamo s slovitih alpskih vzponov.

Vzpon je izziv, a agonija se ne vleče.

Če ne bi bilo evropskega prvenstva v kolesarstvu, bi Možjanca ostala naša, dobro varovana skrivnost. Nič hudega sluteči potniki proti Preddvoru ali poleti v hladni objem Jezerskega nanj ne zaidejo, odcep desno za hotelom Zaplata je dovolj dobro skrit (in slabo označen), da v vzpon zagrizejo le posvečeni.

Mora biti dovolj zahtevna

Trasa evropskega prvenstva ni bila izbrana naključno; ko se je Kolesarska zveza Slovenije odločila, da resno vstopi v projekt kandidature za izvedbo EP na naših tleh, se je začelo prvo snovanje trase. Želeli so vključiti Ljubljano, a trasa je morala biti dovolj zahtevna, da bi Tadej Pogačar na domačih tleh lahko oblekel belo-modro majico z zvezdami, ki pripada evropskemu prvaku na cesti.

Pravega predaha ni, seveda pa cesta, kot na kolesu doživimo vedno znova, najhujše prihrani za konec. Foto: Miroslav Cvjetičanin
Pravega predaha ni, seveda pa cesta, kot na kolesu doživimo vedno znova, najhujše prihrani za konec. Foto: Miroslav Cvjetičanin
»Odločitve nismo sprejeli zlahka, pretehtali smo več kot 50 možnosti in na koncu se je krog z Možjanco in ciljem v Šenčurju najbolj skladal z našimi zahtevami in željami,« je ob razgrnitvi trase pojasnil generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaž Poljanec. V kolesarskih krogih se je o njej šušljalo že precej prej, posebno potem, ko je odločilni korak naredila občina Preddvor. Hitro razvijajoča se občina na Gorenjskem, za marsikoga alpski biser in izhodišče za aktivni turizem, je šla v naložbo, ki ne bi povsod prejela zelene luči. »Za nas je zelo pomembno, da ohranjamo življenje na vaseh, to daje naši kulturi raznovrstnost, ljudje imajo tam svoj dom, svojo obrt in kraj živi naprej, drugače bi se vsi selili le še v mesta. Zato smo se odločili, da asfaltiramo povezavo med Možjanco in Štefanjo goro in te dve vasi povežemo z okolico, čeprav je bila investicija na prebivalca zelo visoka,« je župan Preddvora Rok Roblek pojasnil, zakaj so se odločili za povezavo, ki je v preteklosti ob plazovih in poplavah že bila edini stik višjeležečih vasi z dolino.

Vzpon na Možjanco v zadnjih letih za kolesa večkrat ni bil prevozen, cesta je doživela temeljito obnovo, saj so brežine in tudi asfaltno podlago večkrat načeli plazovi, ki zaradi strmega terena vselej grozijo. Zadnja investicija v betonirane brežine je skrbi odpravila in Možjanca je zdaj nared, da se svetu pokaže v najlepši luči. Kako je torej videti vzpon?

Povprečje 10 odstotkov

Po desnem ovinku pri tabli v Tupaličah se cesta takoj postavi navkreber, prvih nekaj metrov kolesarju družbo še delajo hiše, na desni je odcep na staro makadamsko gozdno cesto, po kateri priporočamo prihod (peš ali z gorskim kolesom) vsem navijačem, ki bi želeli tekmovalce podpirati pri vrhu vzpona.

V prometno ureditev in nove kolesarske poti v občini bomo vložili še tri milijone evrov.

Cesta se nato nadaljuje v gozd in tam se za kolesarja začne boj s svojimi omejitvami, nogami in glavo. Za marsikoga, tudi za avtorja prispevka, je ta vzpon prvi spomladanski test pripravljenosti po zimskem spanju in suhih treningih. Z dvema kilometroma je ravno dovolj dolg, da je izziv, in hkrati dovolj kratek, da se trenutki agonije ne vlečejo v nedogled, če prehitro zaidete v rdeče.

V petek se začne zares. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva
V petek se začne zares. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva
Tudi to se na Možjanci rado zgodi, naklon ceste je neprizanesljiv. Povprečje 10 odstotkov ne razkriva celotne slike, na nekaterih zavojih se cesta precej položi, na strminah, ki sledijo, pa nato naklon zaide v območje 12, 13, tudi 14 odstotkov, ki so za noge že zelo boleči. Pravega predaha ni, seveda pa, kot na kolesu doživimo vedno znova, cesta najhujše prihrani za konec. Po grebenskem prečenju sledi še levi ovinek, nato pa pravi zid do table in transformatorske postaje, kjer se zna guma zavrteti v prazno, če teže na kolesu ne razporedite najbolje. Dobro pripravljeni rekreativni kolesarji dosežejo vrh vzpona v 12 ali 13 minutah, profesionalni, jasno, še veliko hitreje. Nato pridete v Možjanco, udeležence EP bosta pozdravili dve navijaški coni v vasi, ki bo teden dni dihala s kolesarji, sledi pa na novo asfaltirani del, ki rekreativcem prinaša največje užitke.

Gozdna cesta se rahlo spušča (z nekaj »špičkami«, ki ne godijo bolečim in kislim nogam) proti Štefanji gori, v zadnjem delu se gozd umakne travnikom in odpre se res lep pogled na okoliške gore, pašnike, krave in idilično gorenjsko vasico. Sledi še nagrada za opravljeno delo: bliskovit spust v dolino, kjer bodo kolutne zavore na preizkušnji, mimo spodnje postaje kabinske žičnice na Krvavec, pa nato proti vasi Grad, kjer se bo hitrost najdrznejših približala 100 km/h. Verjemite, to ni hitrost, ki bi jo odeti v tanko plast lajkre na 3 cm širokih pnevmatikah želeli doživeti na svoji koži. Material šklepeta, napake niso dovoljene, po žilah se pretaka mešanica adrenalina in strahu. Nato sledi še kronometrski del po ravnini nazaj v smeri Šenčurja in nato znova do vznožja Možjance, kjer se zgodba ponovi.

Ponosni na dirko

»Na evropsko prvenstvo gledamo kot na projekt, ki bo imel dolgoročne posledice za nas in nam lahko prinese veliko dobrega, če bomo to znali izkoristiti. Kratkoročno bo prebivalcem zaradi zaprtih cest povzročil tudi nekaj preglavic, a sem vesel, da so se poistovetili z dogodkom in so ponosni, da dirka prihaja v njihovo vas,« je še dodal Roblek.

2 KILOMETRA dolg vzpon ima 199 metrov višinske razlike.

Pri organizaciji evropskega prvenstva in še bolj pri vloženi kandidaturi za start dirke po Franciji, ki za sabo potegne nekajkrat večje stroške, se pogovarjamo tudi o finančni smotrnosti takšnih projektov. Kaj si torej prebivalci Gorenjske in kolesarji, ki dnevno križarimo po njenih cestah, lahko obetamo od EP, ki prihaja v naš del celine? »V občini Preddvor želimo ohraniti status izhodišča za aktivna doživetja na prostem. Ko bo obnovljen hotel pri jezeru, bomo imeli več nastanitvenih zmožnosti za vse t. i. active lifestyle popotnike, ki uživajo v hribih in na kolesu. V prihodnjih letih bomo v prometno ureditev in nove kolesarske poti v občini vložili še tri milijone evrov,« je napovedal Roblek.

Po Pogačarjevih poteh tudi GCN

Pred začetkom evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Sloveniji sta se tudi kolesarja največjega svetovnega kolesarskega medija Global Cycling Network (GCN), ki ima v mreži PlaySports Network več kot 40,1 milijona kolesarskih sledilcev, odpravila na popotovanje po Sloveniji. Kratek dokumentarni film z naslovom We Bikepacked Pogačar's Home Roads and it was incredible (Kolesarila sva po Pogačarjevih domačih cestah in bilo je čudovito) so predstavili v nedeljo. Vsebine GNC dosežejo več kot 40,1 milijona kolesarskih navdušencev, njihove digitalne in videovsebine so dosegle že več kot 10 milijard ogledov, so povzeli pri Slovenski turistični organizaciji.

Ko bo karavana evropskega prvenstva odšla in se bo za dogodkom polegel prah, bo Možjanca spet samo naša. Lokalni kolesarji smo svoje že dobili, asfaltirani krog je eden najlepših na Gorenjskem, stran od prepolnih glavnih prometnic, na svežem zraku in z dovolj priložnostmi, da s pekočimi nogami in povišanim srčnim utripom pozabimo na vse, kar nas teži v dolini. Sebično si želim(o), da Možjanca ne postane romarsko središče za vse, ki bi se želeli primerjati z dosežki Primoža Rogliča, Remca Evenepoela, Floriana Lipowitza in drugih zvezdnikov, ki bodo gostovali na slovenskih tleh.

Možjanca
Možjanca

Vasica s približno 70 prebivalci je od naznanitve trase postala priljubljen cilj ljubiteljev kolesarjenja. Foto: Wikimedia Commons
Vasica s približno 70 prebivalci je od naznanitve trase postala priljubljen cilj ljubiteljev kolesarjenja. Foto: Wikimedia Commons

Razgled na Ljubljansko kotlino se kolesarju razkrije šele tik pod vrhom. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva
Razgled na Ljubljansko kotlino se kolesarju razkrije šele tik pod vrhom. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva

Spomladi so asfaltirali gozdno cesto med Možjanco in Štefanjo goro in omogočili povezavo, ki je kot nalašč za krožno dirko. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva
Spomladi so asfaltirali gozdno cesto med Možjanco in Štefanjo goro in omogočili povezavo, ki je kot nalašč za krožno dirko. Foto: organizacijski odbor evropskega prvenstva

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

kolesarstvoTadej PogačarMožjancaPreddvorKolesarska zveza SlovenijeEvropsko prvenstvo v kolesarstvu 2026
ZADNJE NOVICE
15:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
NUJNA INTERVENCIJA

Dramatičen obračun v Škofji Loki: 22-letnik z ostrim predmetom napadel policiste, ti uporabili orožje

Po navedbah policije je želel ukrasti reševalno vozilo, po uporabi orožja je bil 22-letnik hudo telesno poškodovan.
30. 9. 2026 | 15:07
15:00
Lifestyle  |  Stil
BLAGOSTANJE

Preprosti jesenski rituali, ki privabljajo denar

Vključujejo preproste predmete, ki jih ima skoraj vsak doma.
30. 9. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O VISOKEM PRITISKU

Kardiologi svarijo! Pet simptomov visokega krvnega tlaka, ki jih nikoli ne smemo prezreti

Dobro počutje še ne pomeni, da je krvni tlak normalen in da srce ni obremenjeno.
Miroslav Cvjetičanin30. 9. 2026 | 15:00
14:45
Novice  |  Slovenija
VSE ZARADI ENE FOTOGRAFIJE

Škandal zaradi Janševe fotografije: »Pomembnejša je zgodba v ozadju«, Golob: »Ali lahko gremo še nižje?«

Opozicija zahteva pojasnila glede fotografije, v kabinetu predsednika vlade so zapisali, da je »pomembnejše od fotografije dogajanje, o katerem mediji molčijo.«
30. 9. 2026 | 14:45
14:43
Novice  |  Slovenija
ČUDOVITA IZKUŠNJA

Umazani in navdušeni: Aviratek znova združil šport, zabavo in dobrodelnost (FOTO)

Na tradicionalnem dogodku so zbrali 15.000 evrov.
Drago Perko30. 9. 2026 | 14:43
14:43
Bulvar  |  Domači trači
TEŽKO SLOVO

Radijska voditeljica žaluje: »Zbogom mami ...« (FOTO)

»In pride dan, ko zate sonce več ne vzide ... Zbogom mami,« je zapisala Nina.
30. 9. 2026 | 14:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Na ulici jih ne morem prepoznati, a hitro nas lahko doletijo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalci ne iščejo več le lukenj v sistemih

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Kakšne možnosti imajo naši kolesarji?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Spremembe na trgu dela: Slovenci iščejo drugače

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
28. 9. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice beležijo pomembne mednarodne mejnike

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

»V tem primeru je polnjenje najdražje.« Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Magnifico s podobo nove znamke

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, podarjajo 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKŠNA BO PRIHODNOST

Kateri poklici bodo izginili?

Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 15:33
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
29. 9. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenski energetski velikan ponuja drugačno pot do nižjih računov

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
GROŽNJE

Več kot 400 inženirjev na tem dela vsak dan, tudi v Sloveniji

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
24. 9. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Polet
GIBANJE

Matijeve besede jo spremljajo še danes

Šport je odkrila šele nekaj let pred upokojitvijo. Potem je prišla prva tekma z izposojenim kolesom, svetovni naslov, hud padec in spoznanje, da si življenja brez gibanja ne predstavlja več.
23. 9. 2026 | 11:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Kaj storiti, ko pri prenovi zmanjka denarja

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Mislite, da z denarjem na računu ne tvegate?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
29. 9. 2026 | 08:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Popolne destinacije za jesenski oddih

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
Promo
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Čakate na pravi trenutek za naložbo? Tudi čakanje ima svojo ceno

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Kaj vse danes že ponujajo nosljive naprave?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

V osmih tednih do oprijemljivih rezultatov

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Mlajše od 30 let po novem čaka privlačna ugodnost

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki