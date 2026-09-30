Vzpon do vasice v zavetju Storžiča zelo ljub tudi Tadeju Pogačarju (FOTO)

Z mešanimi občutki smo vsi, posebno tisti bolj zagrizeni kolesarski navdušenci na Gorenjskem, pospremili novico, da bo vzpon na Možjanco v okolici Preddvora osrednje prizorišče boja za kolajne na evropskem prvenstvu. Malo znani vzpon do majhne vasi v zavetju Storžiča je dobil širši pomen in postal privlačen, ko so spomladi asfaltirali makadamsko gozdno cesto med Možjanco in Štefanjo goro in omogočili kolesarsko povezavo, ki je kot nalašč za krožno dirko. Vzpon je zelo ljub tudi Tadeju Pogačarju, in čeprav ga na startu zaradi poškodbe ne bo, se na dveh kilometrih strmega vzpona obeta prava navijaška kulisa, kot jo poznamo s slovitih alpskih vzponov.
Vzpon je izziv, a agonija se ne vleče.
Če ne bi bilo evropskega prvenstva v kolesarstvu, bi Možjanca ostala naša, dobro varovana skrivnost. Nič hudega sluteči potniki proti Preddvoru ali poleti v hladni objem Jezerskega nanj ne zaidejo, odcep desno za hotelom Zaplata je dovolj dobro skrit (in slabo označen), da v vzpon zagrizejo le posvečeni.
Trasa evropskega prvenstva ni bila izbrana naključno; ko se je Kolesarska zveza Slovenije odločila, da resno vstopi v projekt kandidature za izvedbo EP na naših tleh, se je začelo prvo snovanje trase. Želeli so vključiti Ljubljano, a trasa je morala biti dovolj zahtevna, da bi Tadej Pogačar na domačih tleh lahko oblekel belo-modro majico z zvezdami, ki pripada evropskemu prvaku na cesti.
Vzpon na Možjanco v zadnjih letih za kolesa večkrat ni bil prevozen, cesta je doživela temeljito obnovo, saj so brežine in tudi asfaltno podlago večkrat načeli plazovi, ki zaradi strmega terena vselej grozijo. Zadnja investicija v betonirane brežine je skrbi odpravila in Možjanca je zdaj nared, da se svetu pokaže v najlepši luči. Kako je torej videti vzpon?
Po desnem ovinku pri tabli v Tupaličah se cesta takoj postavi navkreber, prvih nekaj metrov kolesarju družbo še delajo hiše, na desni je odcep na staro makadamsko gozdno cesto, po kateri priporočamo prihod (peš ali z gorskim kolesom) vsem navijačem, ki bi želeli tekmovalce podpirati pri vrhu vzpona.
V prometno ureditev in nove kolesarske poti v občini bomo vložili še tri milijone evrov.
Cesta se nato nadaljuje v gozd in tam se za kolesarja začne boj s svojimi omejitvami, nogami in glavo. Za marsikoga, tudi za avtorja prispevka, je ta vzpon prvi spomladanski test pripravljenosti po zimskem spanju in suhih treningih. Z dvema kilometroma je ravno dovolj dolg, da je izziv, in hkrati dovolj kratek, da se trenutki agonije ne vlečejo v nedogled, če prehitro zaidete v rdeče.
Gozdna cesta se rahlo spušča (z nekaj »špičkami«, ki ne godijo bolečim in kislim nogam) proti Štefanji gori, v zadnjem delu se gozd umakne travnikom in odpre se res lep pogled na okoliške gore, pašnike, krave in idilično gorenjsko vasico. Sledi še nagrada za opravljeno delo: bliskovit spust v dolino, kjer bodo kolutne zavore na preizkušnji, mimo spodnje postaje kabinske žičnice na Krvavec, pa nato proti vasi Grad, kjer se bo hitrost najdrznejših približala 100 km/h. Verjemite, to ni hitrost, ki bi jo odeti v tanko plast lajkre na 3 cm širokih pnevmatikah želeli doživeti na svoji koži. Material šklepeta, napake niso dovoljene, po žilah se pretaka mešanica adrenalina in strahu. Nato sledi še kronometrski del po ravnini nazaj v smeri Šenčurja in nato znova do vznožja Možjance, kjer se zgodba ponovi.
»Na evropsko prvenstvo gledamo kot na projekt, ki bo imel dolgoročne posledice za nas in nam lahko prinese veliko dobrega, če bomo to znali izkoristiti. Kratkoročno bo prebivalcem zaradi zaprtih cest povzročil tudi nekaj preglavic, a sem vesel, da so se poistovetili z dogodkom in so ponosni, da dirka prihaja v njihovo vas,« je še dodal Roblek.
2 KILOMETRA dolg vzpon ima 199 metrov višinske razlike.
Pri organizaciji evropskega prvenstva in še bolj pri vloženi kandidaturi za start dirke po Franciji, ki za sabo potegne nekajkrat večje stroške, se pogovarjamo tudi o finančni smotrnosti takšnih projektov. Kaj si torej prebivalci Gorenjske in kolesarji, ki dnevno križarimo po njenih cestah, lahko obetamo od EP, ki prihaja v naš del celine? »V občini Preddvor želimo ohraniti status izhodišča za aktivna doživetja na prostem. Ko bo obnovljen hotel pri jezeru, bomo imeli več nastanitvenih zmožnosti za vse t. i. active lifestyle popotnike, ki uživajo v hribih in na kolesu. V prihodnjih letih bomo v prometno ureditev in nove kolesarske poti v občini vložili še tri milijone evrov,« je napovedal Roblek.
Po Pogačarjevih poteh tudi GCN
Pred začetkom evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Sloveniji sta se tudi kolesarja največjega svetovnega kolesarskega medija Global Cycling Network (GCN), ki ima v mreži PlaySports Network več kot 40,1 milijona kolesarskih sledilcev, odpravila na popotovanje po Sloveniji. Kratek dokumentarni film z naslovom We Bikepacked Pogačar's Home Roads and it was incredible (Kolesarila sva po Pogačarjevih domačih cestah in bilo je čudovito) so predstavili v nedeljo. Vsebine GNC dosežejo več kot 40,1 milijona kolesarskih navdušencev, njihove digitalne in videovsebine so dosegle že več kot 10 milijard ogledov, so povzeli pri Slovenski turistični organizaciji.
Ko bo karavana evropskega prvenstva odšla in se bo za dogodkom polegel prah, bo Možjanca spet samo naša. Lokalni kolesarji smo svoje že dobili, asfaltirani krog je eden najlepših na Gorenjskem, stran od prepolnih glavnih prometnic, na svežem zraku in z dovolj priložnostmi, da s pekočimi nogami in povišanim srčnim utripom pozabimo na vse, kar nas teži v dolini. Sebično si želim(o), da Možjanca ne postane romarsko središče za vse, ki bi se želeli primerjati z dosežki Primoža Rogliča, Remca Evenepoela, Floriana Lipowitza in drugih zvezdnikov, ki bodo gostovali na slovenskih tleh.