Z roko v marmeladi! Legendarni nogometaš je »seksal z ljubico na kavču«, ko so vstopili žena in otroci

Nekdanji zvezdnik angleške Premier lige in nizozemske reprezentance Ruud Gullit se je po več kot desetletju zakona z Estelle Cruijff znašel sredi hude družinske drame, ko ga je žena skupaj z otrokoma zasačila pri nezvestobi v domači dnevni sobi.

Nekdanji nogometaš Milana in Chelseaja se je z nečakinjo legendarnega Johana Cruyffa poročil leta 2000. V zakonu sta se jima rodila hči Joelle in sin Maxim, razmerje pa se je dokončno skrhalo leta 2012 po razkritju afere. Estelle je travmatičen trenutek opisala v televizijski oddaji: »Moža sem zasačila sredi dejanja, z drugo žensko, v lastni dnevni sobi. Vstopila sem skupaj z otrokoma, tako da sta hči in sin videla vse. To je bil razlog za ločitev, saj takšnih stvari ne pozabiš hitro. Čas sicer zaceli vse rane, a to traja, kolikor pač traja.«

Kljub lastni nezvestobi pa je bil Gullit po besedah bivše žene izjemno ogorčen in zmeden, ko mu je sporočila, da ga zapušča. Estelle se je kasneje zaljubila v precej mlajšega maroškega svetovnega prvaka v kikboksu Badra Harija ter za medije pojasnila, da je bil prav Ruud tisti, ki je s svojim ravnanjem uničil zakon: »Ruud je jezen in zmeden, saj tega sploh ni pričakoval. A to se zgodi, ko si prezaseden sam s sabo. Seveda je imel afere celoten zakon. Vedno sem vedela zanje, on pa jih je vseskozi zanikal. Z leti sem povsem izgubila zaupanje vanj.«

Dodala je, da se je pred prijatelji dolgo pretvarjala, da je vse v redu, da bi prikrila razočaranje in bolečino, saj so bila Gullitova dejanja le sad nebrzdane sle. Prvič ga je z nezvestobo soočila še pred poroko, a si je kljub temu želela lepega in romantičnega življenja z njim. Kljub težki izkušnji je poudarila, da Gullit ni slab človek ter da je čudovit oče, z njim pa je kljub vsemu preživela tudi veliko lepih trenutkov v šestnajstih skupnih letih. Gullit je od leta 2015 v zvezi s partnerico Karin de Rooij.