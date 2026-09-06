  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEČEDNO POČETJE

Z roko v marmeladi! Legendarni nogometaš je »seksal z ljubico na kavču«, ko so vstopili žena in otroci

Hči in sin sta videla vse.
Kljub lastni nezvestobi naj bi bil izjemno ogorčen in zmeden, ko mu je sporočila, da ga zapušča. FOTO: Isabel Infantes Reuters
Kljub lastni nezvestobi naj bi bil izjemno ogorčen in zmeden, ko mu je sporočila, da ga zapušča. FOTO: Isabel Infantes Reuters
N. P.
 6. 9. 2026 | 09:45
 6. 9. 2026 | 10:29
2:14
A+A-

Nekdanji zvezdnik angleške Premier lige in nizozemske reprezentance Ruud Gullit se je po več kot desetletju zakona z Estelle Cruijff znašel sredi hude družinske drame, ko ga je žena skupaj z otrokoma zasačila pri nezvestobi v domači dnevni sobi.

Nekdanji nogometaš Milana in Chelseaja se je z nečakinjo legendarnega Johana Cruyffa poročil leta 2000. V zakonu sta se jima rodila hči Joelle in sin Maxim, razmerje pa se je dokončno skrhalo leta 2012 po razkritju afere. Estelle je travmatičen trenutek opisala v televizijski oddaji: »Moža sem zasačila sredi dejanja, z drugo žensko, v lastni dnevni sobi. Vstopila sem skupaj z otrokoma, tako da sta hči in sin videla vse. To je bil razlog za ločitev, saj takšnih stvari ne pozabiš hitro. Čas sicer zaceli vse rane, a to traja, kolikor pač traja.«

Kljub lastni nezvestobi pa je bil Gullit po besedah bivše žene izjemno ogorčen in zmeden, ko mu je sporočila, da ga zapušča. Estelle se je kasneje zaljubila v precej mlajšega maroškega svetovnega prvaka v kikboksu Badra Harija ter za medije pojasnila, da je bil prav Ruud tisti, ki je s svojim ravnanjem uničil zakon: »Ruud je jezen in zmeden, saj tega sploh ni pričakoval. A to se zgodi, ko si prezaseden sam s sabo. Seveda je imel afere celoten zakon. Vedno sem vedela zanje, on pa jih je vseskozi zanikal. Z leti sem povsem izgubila zaupanje vanj.«

Dodala je, da se je pred prijatelji dolgo pretvarjala, da je vse v redu, da bi prikrila razočaranje in bolečino, saj so bila Gullitova dejanja le sad nebrzdane sle. Prvič ga je z nezvestobo soočila še pred poroko, a si je kljub temu želela lepega in romantičnega življenja z njim. Kljub težki izkušnji je poudarila, da Gullit ni slab človek ter da je čudovit oče, z njim pa je kljub vsemu preživela tudi veliko lepih trenutkov v šestnajstih skupnih letih. Gullit je od leta 2015 v zvezi s partnerico Karin de Rooij.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Ruud GullitEstelle Cruijffločitevotrokzakonporokaaferanezvestobanogometašvaranjeseksnogomet
ZADNJE NOVICE
10:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SMRTNA PROMETNA NESREČA

Tragedija na A1: avtomobil v ograjo in drog: 68-letnik umrl na kraju, 58-letnica huje poškodovana

V zvezi s prometno nesrečo bodo policisti podali poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu.
6. 9. 2026 | 10:25
10:10
Bulvar  |  Zanimivosti
PRADAVNINA

Fosilna najdba Gregorja Koželja: Idrijski zob mora priti domov (FOTO)

Pripadala je plazilcu plakodontu, staremu 235 milijonov let.
6. 9. 2026 | 10:10
10:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
MATJAŽ JAVŠNIK

Postal sem blagovna znamka

Humor razelektri, razoroži še najbolj zadrto osebo, pravi in še, da je treba uživati in se darovati v slehernem trenutku, ki ti je dan.
Danica Lovenjak6. 9. 2026 | 10:00
09:45
Šport  |  Športni trači
NEČEDNO POČETJE

Z roko v marmeladi! Legendarni nogometaš je »seksal z ljubico na kavču«, ko so vstopili žena in otroci

Hči in sin sta videla vse.
6. 9. 2026 | 09:45
09:25
Bulvar  |  Tuji trači
ŽIVALOLJUBEC

Steve Irwin: hči se je poklonila očetu superjunaku

Pred 20 leti je med snemanjem oddaje umrl neustrašni lovec na krokodile Steve Irwin.
6. 9. 2026 | 09:25
09:12
Novice  |  Svet
ODLOČITEV

Babica, ki je odšla v Švico prostovoljno umreti, še zadnjič objela vnuka: »Rada te imam do Lune in nazaj!«

Njena družina nadaljuje njeno prizadevanje za spremembo zakonodaje o asistiranem samomoru.
6. 9. 2026 | 09:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki