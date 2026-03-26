Z ustnic prebrali, kaj je Luka Dončić dejal sredi družinske krize, v javnost je prišel posnetek (VIDEO)

Ves košarkarski svet govori o besednem sporu med Luko Dončićem in Gogo Bitadzejem ter o tehnični napaki, zaradi katere bi Slovencu lahko grozila suspenzija. Zdaj se je pojavil posnetek, ki celoten incident osvetljuje v povsem novi luči.

Drama na tekmi med Los Angeles Lakersi in Orlando Magicom, v središču katere je bil Luka Dončić, je dobila epilog, a tudi nepričakovan zaplet. Po besednem sporu s centrom Orlanda Gogo Bitadzejem je slovenski košarkar prejel 16. tehnično napako sezone, kar samodejno pomeni eno tekmo suspenzije. Vendar je liga NBA po pritožbi Lakersov pregledala posnetek in na koncu odločitev razveljavila, s čimer je Dončiću omogočila nastop že na naslednji tekmi.

V zraku pa je ostalo ključno vprašanje, kaj se je na parketu v resnici zgodilo in kdo je prvi prestopil mejo?

Dončić je bil po tekmi jasen in je trdil, da se je odzval, ker je gruzijski košarkar na vulgaren način omenjal njegovo družino. »Rekel mi je, da bo j****l vso mojo družino. Tega na košarkarskem parketu ne morem trpeti, moral sem se postaviti zase,« je izjavil Slovenec.

Na drugi strani se je Bitadze branil z besedami, da je zgolj vrnil provokacijo in da je Dončić prvi izrekel težke besede v srbskem jeziku, ki ga razume, ker je igral v Srbiji. Različici sta bili povsem nasprotni, resnica pa se je skrivala v podrobnostih, ki so jih ujele kamere.

Kaj je Luka Dončić v resnici rekel Gogi Bitadzeju?

Luka: »J**** ti mater.«

Goga: »J**** ti familijo.«

Luka: »Zrihtal te bom, ne omenjaj več moje j****e družine.«

Lani naj bi Goga tudi Pascalu Siakamu omenjal družino z besedami: »Tvoja mama je k****.«