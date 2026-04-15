Za koga bo navijal? Luka Dončić prihaja na tekmo Crvene zvezde v Madridu, a ne bo edina zvezda

Veliko pozornosti pred dvobojem Crvene zvezde in Reala v zadnjem krogu ligaškega dela Evrolige je pritegnilo obvestilo, da bo na tekmi v Madridu tudi naš NBA as Luka Dončić.

Na tekmo pride tudi Novak Đoković

Po informacijah, ki jih je posredoval »BasketNews«, je Dončić že v Madridu, kjer okreva po poškodbi pred sklepnim delom sezone NBA, zato je izkoristil priložnost, da si v živo ogleda obračun dveh klubov, s katerima ga veže posebna vez. Kot navaja omenjeni vir, naj bi si tekmo ogledal tudi srbski tenisač Novak Đoković.

Na čigavi strani bo Dončić?

Svojo člansko kariero je začel prav pri Realu iz Madrida, s katerim je leta 2018 osvojil Evroligo in prejel priznanje za najkoristnejšega igralca, vendar je čez leta večkrat izpostavil simpatije do Crvene zvezde, katere tekme redno spremlja tudi iz Združenih držav Amerike.

Zato si pred tekmo srbski mediji zastavljajo vprašanje: na čigavi strani bo Dončić, glede na tesne vezi z obema ekipama?