Za njim so nekoč vzdihovala dekleta po vsem svetu, zdaj je postal milijarder

Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in angleške reprezentance David Beckham je postal prvi britanski športnik, ki se ponaša s premoženjem v višini milijarde funtov oziroma evrov. Gre za lestvico, na katerem je seznam bogatih, upoštevajoč podatke za leto 2026, ki so jih zbrali pri Sunday Timesu. Skupno premoženje Beckhama in njegove žene Victorie je letos ocenjeno na 1,18 milijarde funtov (1,36 milijarde evrov), so sporočili sestavljavci seznama najbogatejših.

Zakonca Beckham sta se zavihtela na drugo mesto na seznamu najbogatejših oseb, povezanih s športom v Veliki Britaniji, premožnejša je le družina nekdanjega izvršnega direktorja formule 1 Bernieja Ecclestona, katerega premoženje je bilo ocenjeno na dve milijardi funtov (2,3 milijarde evrov).

Beckham, ki je leta 2013 sklenil bogato nogometno kariero, je onstran luže solastnik Inter Miamija, ki je z 1,2 milijarde evrov ocenjen kot najvrednejši klub v severnoameriški nogometni ligi MLS. Enainpetdesetletni Beckham ima tudi donosne pogodbe promotorja številnih blagovnih znamk, med njimi za Adidas in Hugo Boss.

Beckham je bil kapetan angleške reprezentance in je v blesteči karieri pri Unitedu osvojil angleško prvenstvo in ligo prvakov, preden je igral za Real Madrid, LA Galaxy, Milan in PSG. Victoria Beckham si je premoženje v veliki meri ustvarila z modno znamko, potem ko je slavo sprva dosegla kot članica pop skupine The Spice Girls.

Na lestvici najbogatejših se je Beckhamu pridružil sedemkratni svetovni prvak formule 1, ki je na petem mestu, ustvaril si je bogastvo, ki so ga na lestvici ocenili na 499 milijonov evrov. Golfist Rory McIlroy je sedmi s 373 milijoni evrov. Med poslovneži, ki sodelujejo v športnih ekipah, je solastnik Manchester Unitedapadel na skupni lestvici najbogatejših. Njegovo premoženje se je po podatkih sestavljavcev seznama skrčilo za dve milijardi na 15,194 milijarde funtov (17,456 milijarde evrov). Sestavljavci seznama so vrednost Ratcliffovega petrokemičnega podjetja Ineos znižali zaradi »naraščajočega dolga, padajočih prihodkov in izgube v višini skoraj 600 milijonov evrov«.