25. ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE

Olimpijske igre so končane, našo zastavo je na zaključni slovesnosti nosila alpska smučarka

Zaključile so se 25. zimske olimpijske igre Milano-Cortina. Slovesnost v veronski Areni se je odvila v znamenju športnega duha, glasbe in umetnosti, olimpijsko zastavo pa so predali organizatorjem naslednjih iger, ki bodo čez štiri leta potekale v francoskih Alpah.
Zaključna slovesnost olimpijskih iger v Italiji. FOTO: Claudia Greco Reuters
Zaključna slovesnost olimpijskih iger v Italiji. FOTO: Claudia Greco Reuters
STA
 22. 2. 2026 | 22:55
 22. 2. 2026 | 23:34
2:54
Zaključna slovesnost pod naslovom Lepota v akciji se je začela z odmevi znamenitih italijanskih oper, kot sta Rigoletto skladatelja Giuseppeja Verdija in Madame Butterfly skladatelja Giacoma Puccinija, sledil pa je prihod športnikov v rimski amfiteater. Slovensko zastavo je tokrat nosila alpska smučarka Lila Lapanja.

Na slovesnosti so med drugim nastopili italijanski pevec Lauro De Marinis, znan pod umetniškim imenom Achille Lauro, baletni plesalec Roberto Bolle in mojster elektronske glasbe Gabry Ponte, slovesnost pa je tako z glasbo povezala italijansko kulturo in zimski športni spektakel. Predvajali so tudi videoposnetke s pregledom vrhuncev preteklih dobrih dveh tednov olimpijskih tekmovanj, se zahvalili številnim prostovoljcem ter podelili še zadnje komplete medalj, med drugim legendarnemu norveškemu smučarskemu tekaču Johannesu Hoesflotu Klaebu, ki je z zmago na 50 kilometrov osvojil rekordno šesto zlato medaljo na enih zimskih olimpijskih igrah. Medalje je na tokratnih zimskih olimpijskih igrah osvojilo 29 držav, največ Norveška, slovenski športniki so osvojili štiri.

Letošnje igre odprle novo poglavje za olimpijsko družino

Spustili so tudi olimpijsko zastavo in jo predali organizatorjem naslednjih zimskih olimpijskih iger, ki bodo čez štiri leta potekale v francoskih Alpah. Kot je povedal predsednik fundacije Milano Cortina 2026 Giovanni Malago, so letošnje igre odprle novo poglavje za olimpijsko družino ter združile mesta, kraje, province in raznolike kulture. Po besedah predsednice Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry so bile igre čarobne. Kot meni, so športniki pokazali, kako izgledajo odličnost, spoštovanje in prijateljstvo v svetu, ki včasih pozabi na te vrednote. »Dokazali ste, da so olimpijske igre prostor za vse in kraj, ki združuje,« je dodala.

Ljudje so imeli na zaključni slovesnosti kaj videti. FOTO: Gabriel Bouys Afp
Ljudje so imeli na zaključni slovesnosti kaj videti. FOTO: Gabriel Bouys Afp

Ob robu prireditve je več sto ljudi v Veroni protestiralo zaradi ekonomskih in okoljskih posledic olimpijskih iger. Protestniki, ki so na cestah pustili zapis »5 obročev, 1000 dolgov«, so se morali ustavili okoli 500 metrov stran od veronske Arene, saj je policija mestno središče zaprla.

Po dobrih dveh tednih tekmovanj in 116 podeljenih kompletih medalj se olimpijska tekmovanja v Italiji še ne zaključujejo, med 6. in 15. marcem bodo na prizoriščih potekale še zimske paraolimpijske igre. Slovenijo bosta zastopala smučarska tekačica Tabea Dolžan in alpski smučar Jernej Slivnik.

olimpijske igreItalijazaključekCortinaMilano
23:12
VEČ MRTVIH

V Mehiki ubili zelo znanega vodjo mamilarskega kartela

Vojska je ubila Nemesia Oseguero. Med racijo v mestu Tapalpa je ubila še šest članov kartela.
22. 2. 2026 | 23:12
KARIKATURA

Ni konec iger

O olimpijskih igrah.
Branko Babič22. 2. 2026 | 22:45
NA KOŽO

Kolumna Mateja Lahovnika: Predvolilno zavajanje

Pred volitvami se namreč takšne »statistične zmage« množijo kot gobe po dežju.
Matej Lahovnik22. 2. 2026 | 22:25
VOLITVE 2026

Veliko predvolilno soočenje pokazalo razkol, Logar ostro o Janši: »Trikrat je imel priložnost ...«

Ali je razprava gledalcem res ponudila jasnejšo sliko o tem, kako naj država deluje v naslednjih štirih letih?
22. 2. 2026 | 22:15
NEPRECENLJIVO PRIJATELJSTVO

Mirjam Poterbin je nekaj že štirikrat naredila za Rebeko Dremelj (FOTO)

Rebeka Dremelj te dni s predstavo »Šminka in sekirca«, v kateri nastopa tudi Gorka Berden, polni dvorane po Sloveniji. Gledat pa jo pride tudi prijateljica Mirjam Poterbin.
22. 2. 2026 | 21:55

NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
