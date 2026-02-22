Olimpijske igre so končane, našo zastavo je na zaključni slovesnosti nosila alpska smučarka

Zaključna slovesnost pod naslovom Lepota v akciji se je začela z odmevi znamenitih italijanskih oper, kot sta Rigoletto skladatelja Giuseppeja Verdija in Madame Butterfly skladatelja Giacoma Puccinija, sledil pa je prihod športnikov v rimski amfiteater. Slovensko zastavo je tokrat nosila alpska smučarka Lila Lapanja.

Na slovesnosti so med drugim nastopili italijanski pevec Lauro De Marinis, znan pod umetniškim imenom Achille Lauro, baletni plesalec Roberto Bolle in mojster elektronske glasbe Gabry Ponte, slovesnost pa je tako z glasbo povezala italijansko kulturo in zimski športni spektakel. Predvajali so tudi videoposnetke s pregledom vrhuncev preteklih dobrih dveh tednov olimpijskih tekmovanj, se zahvalili številnim prostovoljcem ter podelili še zadnje komplete medalj, med drugim legendarnemu norveškemu smučarskemu tekaču Johannesu Hoesflotu Klaebu, ki je z zmago na 50 kilometrov osvojil rekordno šesto zlato medaljo na enih zimskih olimpijskih igrah. Medalje je na tokratnih zimskih olimpijskih igrah osvojilo 29 držav, največ Norveška, slovenski športniki so osvojili štiri.

Letošnje igre odprle novo poglavje za olimpijsko družino

Spustili so tudi olimpijsko zastavo in jo predali organizatorjem naslednjih zimskih olimpijskih iger, ki bodo čez štiri leta potekale v francoskih Alpah. Kot je povedal predsednik fundacije Milano Cortina 2026 Giovanni Malago, so letošnje igre odprle novo poglavje za olimpijsko družino ter združile mesta, kraje, province in raznolike kulture. Po besedah predsednice Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry so bile igre čarobne. Kot meni, so športniki pokazali, kako izgledajo odličnost, spoštovanje in prijateljstvo v svetu, ki včasih pozabi na te vrednote. »Dokazali ste, da so olimpijske igre prostor za vse in kraj, ki združuje,« je dodala.

Ljudje so imeli na zaključni slovesnosti kaj videti. FOTO: Gabriel Bouys Afp

Ob robu prireditve je več sto ljudi v Veroni protestiralo zaradi ekonomskih in okoljskih posledic olimpijskih iger. Protestniki, ki so na cestah pustili zapis »5 obročev, 1000 dolgov«, so se morali ustavili okoli 500 metrov stran od veronske Arene, saj je policija mestno središče zaprla.

Po dobrih dveh tednih tekmovanj in 116 podeljenih kompletih medalj se olimpijska tekmovanja v Italiji še ne zaključujejo, med 6. in 15. marcem bodo na prizoriščih potekale še zimske paraolimpijske igre. Slovenijo bosta zastopala smučarska tekačica Tabea Dolžan in alpski smučar Jernej Slivnik.