Za vedno se je poslovil Darko Križman, eno največjih imen slovenskega futsala

V 68. letu starosti je umrl Darko Križman, trener ter nekdanji selektor slovenske reprezentance v futsalu. V slovenskem futsalskem in malonogometnem okolju je bil povezan z ekipami Maribor Branik, Branik Talci, Luvin, Meteorplast in Vitomarci, pozneje pa je deloval tudi kot trener Benedikta, so zapisali na futsal.si.

Križman je bil leta 2001 imenovan za selektorja slovenske reprezentance v futsalu, ki se je pod njegovim vodstvom premierno uvrstila na evropsko prvenstvo v Italiji leta 2003. Na selektorskem položaju je bil od 13. februarja 2001 do 31. januarja 2005. Slovenijo je v tem obdobju vodil na 38 tekmah, na njih je dosegla 19 zmag, šest remijev in doživela 13 porazov. Pred imenovanjem na mesto selektorja je v reprezentanci deloval kot trener od leta 1995.