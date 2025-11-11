Žalost do neba! Mladega nogometaša (18) po nesreči ustrelil brat (16)

Svet nogometa je pretresla velika tragedija. Mladi brazilski nogometaš Wanderson Brandao de Sousa je umrl pri 18 letih, potem ko ga je po nesreči ustrelil njegov mlajši brat, so poročali brazilski mediji.

Tragedija se je zgodila v ponedeljek v družinski hiši v mestu Aragoiania, v brazilski zvezni državi Goias. Po dostopnih informacijah je Wandersona v vrat zadel izstrelek iz puške, ki jo je njegov 16-letni brat čistil.

Orožje so policisti zasegli, policija pa dogodek za zdaj obravnava kot nesrečo.

Še ena smrt mladega upa

Žal je to že druga velika tragedija, ki je v kratkem obdobju prizadela brazilski nogomet. Pred zgolj mesecem dni je Antony Ylano, še en mladi nogometaš, umrl v prometni nesreči, ko je z motociklom trčil v kravo.