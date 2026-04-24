Žalost do neba: umrl je komaj 30-letni nekdanji moštveni kolega Tadeja Pogačarja

Po poročanju portala road.cc, ki se v članku sklicuje tudi na informacije El Tiempa, je umrl kolumbijski profesionalni kolesar Cristian Camilo Muñoz, ki je bil med letoma 2019 in 2021 moštveni kolega Tadeja Pogačarja v ekipi UAE Team Emirates. 30-letnik je pred šestimi dnevi na dirki Tour du Jura utrpel poškodbo kolena, ki je bila posredno zanj usodna. Kot piše omenjeni portal, se je njegovo zdravstveno stanje znatno poslabšalo, po tem, ko je dobil šive v koleno. Zdravniki po nekaterih poročilih iz Španije njegovo smrt pripisujejo bolnišničnim bakterijam, piše portal.

Po nesreči na dirki so Muñoza, ki je nastopal za ekipo Nu Colombia, zdravili v bolnišnici, kjer je po informacijah El Tiempa moral dobiti 20 šivov. Kot piše road.cc, se je nato pridružil moštvenim kolegom v Španiji za naslednjo dirko. Z njimi pa ni bil dolgo, saj se je v torek počutil slabo, tako da je bil odpeljan v bolnišnico v Valladolidu. Tam se je njegovo zdravstveno stanje še poslabšalo. Imel je še eno operacijo, nato pa so ga dali v umetno komo. Žal je kasneje umrl.

Na njegovo smrt so se na družbenem omrežju X že odzvali v ekipi UAE Team Emirates. »Z globoko žalostjo smo sprejeli vest o smrti našega prijatelja in nekdanjega sodelavca Cristiana Muñoza. Njegovi družini in prijateljem izrekamo naše najgloblje sožalje. Počivaj v miru, Cristian,« so zapisali v objavi.