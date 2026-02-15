Pri sosedih udarila žalostna vest, umrl je legendarni Goran Sukno

V 66. letu je po dolgi bolezni umrl legendarni hrvaški vaterpolist Goran Sukno, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. »Z veliko žalostjo se poslavljamo od našega legendarnega kapetana Gorana Sukna, simbola moči, predanosti in športnega duha. S svojimi uspehi, od olimpijskega zlata do svetovnega naslova, je za vedno zaznamoval naš klub in svetovni vaterpolo,« so objavili pri klubu Jug, pri katerem je Sukno igral.

Z Jugom je osvojil evropski klubski naslov, bil je eden ključnih igralcev jugoslovanske reprezentance ob osvojitvi olimpijskega zlata v Los Angelesu leta 1984, dve leti pozneje pa je osvojil še svetovni naslov. Po karieri je kot direktor kluba z Jugom osvojil še niz domačih in evropskih lovorik, tudi evropski naslov leta 2001.