Žalostna vest iz Ivančne Gorice: poslovil se je Janez, ki je nogometni klub popeljal med slovensko elito

Umrl je Janez Hrovat, dolgoletni predsednik Nogometnega kluba Ivančna Gorica, ki je s svojo predanostjo, vztrajnostjo in finančno pomočjo odločilno zaznamoval zgodovino kluba. V najtežjih trenutkih mu je pomagal preživeti, nato pa ga soustvarjal v obdobju največjih uspehov, ko so nogometaši iz Ivančne Gorice zaigrali celo v prvi slovenski ligi.

Žalostno vest so sporočili iz NK Ivančna Gorica, kjer so se od dolgoletnega predsednika poslovili z ganljivim zapisom in zahvalo za vse, kar je storil za tamkajšnji nogomet.

Janez Hrovat se je klubu pridružil leta 1997 na povabilo takratnega predsednika Ivana Potokarja. Klub se je v tistem času spopadal s hudimi finančnimi težavami, njegova prihodnost pa je bila negotova.

Hrovat je priskočil na pomoč s svojim podjetjem in lastnimi finančnimi sredstvi. Tako je omogočil, da je klub znova zaživel in nadaljeval tekmovanja.

Klub je popeljal vse do prve slovenske lige

Sledilo je obdobje največjega vzpona v zgodovini NK Ivančna Gorica. Nogometaši so napredovali vse do prve slovenske članske nogometne lige, kar je pomenilo izjemen uspeh za lokalno športno okolje. V času Hrovatovega delovanja so uredili tudi nogometno igrišče in tribune ter igralcem zagotovili ustrezne pogoje za treninge in tekme. Toda Hrovat zaslug za uspehe nikoli ni pripisoval zgolj sebi. V klubski knjigi, ki je izšla ob 50-letnici kluba, je zapisal: »Veliko dela je bilo prostovoljnega in tudi sodelovanje v klubu je bilo na visoki medsebojni ravni.«

»Enkrat se pride in enkrat se gre«

Besede, ki jih je Hrovat zapisal ob klubskem jubileju, danes odmevajo še posebej ganljivo. »Izrekam izredno spoštovanje vsakemu, ki je kakorkoli pomagal ali še pomaga v klubu,« je zapisal in dodal: »Vsem sedanjim in bodočim športnikom, nogometašem in vodstvu želim še obilo športnih uspehov.« Ob njegovem slovesu so se mu iz kluba poklonili z besedami: »Enkrat se pride in enkrat se gre. Hvala za vse, kar je dobrega storil za nogomet v Ivančni Gorici.« Upravni odbor, igralci, trenerji in člani NK Ivančna Gorica so njegovi družini in najbližjim izrekli iskreno sožalje.

Zadnje slovo v Izoli

Od Janeza Hrovata se bodo poslovili v torek, 10. novembra 2026, ob 13. uri na pokopališču v Izoli. Od 11. ure dalje bo pokojni ležal v tamkajšnji mrliški vežici.