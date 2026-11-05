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Poslovil se je Franc, ki je pustil pomemben pečat v slovenskem plavanju

Še posebej ganljivo je, da njegovo povezanost s Fužinarjem danes nadaljuje vnuk, ki trenira v bazenu ravenskega plavalnega kluba.
Simbolična fotografija. FOTO: Andres F. Uran Unsplash
Simbolična fotografija. FOTO: Andres F. Uran Unsplash
M. U.
 5. 11. 2026 | 19:35
1:41
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S Koroške prihaja žalostna vest. Za vedno se je poslovil Franc Merzdovnik, nekdanji predsednik Plavalnega kluba Fužinar Ravne, ki je s svojo predanostjo in delom pomembno prispeval k razvoju plavanja na Ravnah na Koroškem. V klubu se ga spominjajo s hvaležnostjo in spoštovanjem.

»Z žalostjo smo sprejeli vest, da nas je včeraj za vedno zapustil Franc Merzdovnik, nekdanji predsednik Plavalnega kluba Fužinar Ravne,« so sporočili iz kluba in se poklonili človeku, ki je pustil pomemben pečat v njihovi zgodovini.

Franc Merzdovnik je Plavalnemu klubu Fužinar Ravne predsedoval v 90. letih prejšnjega stoletja. V času svojega delovanja je prispeval k razvoju kluba in ohranjanju bogate plavalne tradicije, po kateri so Ravne na Koroškem dobro znane.

Njegova ljubezen do plavanja živi naprej v vnuku

Čeprav se je njegovo predsedovanje pred leti končalo, je plavanje ostalo pomemben del njegove družine. Še posebej ganljivo je, da njegovo povezanost s Fužinarjem danes nadaljuje vnuk, ki trenira v bazenu ravenskega plavalnega kluba. Tako družinska vez s plavanjem ostaja živa tudi po dedkovem slovesu.

»Francu Merzdovniku se iskreno zahvaljujemo za vse, kar je storil za naš klub. Ohranili ga bomo v spoštljivem in hvaležnem spominu,« so še zapisali v Plavalnem klubu Fužinar Ravne.

Ob izgubi so njegovi družini in vsem bližnjim izrekli iskreno sožalje.

 

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